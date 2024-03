Salzgitter. Moritz Wohlgemuth erzielt für den TSV einen Hattrick – SV Innerstetal II gewinnt das Derby gegen Union II – Borussia schlägt Halchter.

Der FSV Fuhsetal hat die erste Saisonniederlage in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 kassiert. Das Team von Trainer Fred Matejasik verspielte beim TSV Üfingen II eine 2:0-Halbzeitführung und verlor noch 2:4. Im Derby zwischen dem SV Innerstetal II und Union Salzgitter II setzte sich die SVI-Reserve mit 3:2 durch. In der Staffel 3 hält Borussia Salzgitter nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Halchter weiter Kontakt zur Spitze.

Staffel 2

TSV Üfingen II – FSV Fuhsetal 4:2 (0:2). Tore: 0:1 Freckmann (5.), 0:2 Voss (14.), 1:2 Tabert (48.), 2:2, 3:2, 4:2 Wohlgemuth (67., 75., 81.). Bes. Vork.: Gelb-Rot Fuhsetal (40.).

Der Spitzenreiter hatte mit zwei Toren nach einer Viertelstunde die Weichen auf den nächsten Sieg gestellt. Eine gelb-rote Karte kurz vor der Pause sorgte dann für eine Überzahl der Hausherren, die diese dann nach dem Seitenwechsel nutzten. Nico Tabert nutze die erste Chance nach der Pause zum Anschlusstreffer. Dann wechselte Trainer Carsten Smeikal den Sieg ein. Moritz Wohlgemuth kam in der 55. Spielminute aufs Feld und schnürte zwischen der 67. und der 81. Minute einen lupenreinen Hattrick. „Ein großes Lob an meine Mannschaft, die sich nach dem 0:2-Rückstand in diese Partie hinein gekämpft hat“, so Smeikal. Auch wenn seine Mannschaft mehr als eine Hälfte in Überzahl gespielt habe, sei der Sieg verdient.

SV Innerstetal II – SV Union Salzgitter II 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Körber (17.), 2:0 M. Hartmann (34.), 2:1 Duwe (48.), 2:2 Schneider (52.), 3:2 M. Hartmann (85.).

SVI-Trainer Thomas Rockmann war zur Halbzeit komplett zufrieden mit seinem Team und hatte nichts zu beanstanden. „Wir führen 2:0 und hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Gleichzeitig hat meine Mannschaft keinen Torschuss von Union zugelassen. Also habe ich den Jungs gesagt, dass sie einfach so weitermachen und die Chancenverwertung verbessern sollen“, so Rockmann zu seiner Halbzeitansprache. Diese schien jedoch nicht bei seiner Mannschaft angekommen zu sein, denn der SVI II stellte zu Beginn der zweiten 45 Minuten plötzlich das Fußballspielen ein. Die Gäste nutzten dies mit einem Doppelschlag zum Ausgleich. „Ich bin froh, dass wir danach in einem offenen Schlagabtausch das bessere Ende für uns hatten. Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Sieg für mein Team“, so Rockmann.

Staffel 3

Borussia Salzgitter – SV Halchter 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Tebis (26.), 2:0 Cokic (66.). Bes. Vork.: Gelb-Rot Borussia (57.).

Borussia-Trainer Björn Veckenstedt war nach der Partie voll des Lobes für seine Mannschaft: „Die Jungs haben heute keine hundertprozentige Torchance zugelassen und sich vor allem in der letzten halben Stunde in jeden Ball reingeschmissen. Das war ein hochverdienter Sieg für uns.“ Nach der 1:0-Halbzeitführung sorgte Muamer Cokic in Unterzahl für den vorentscheidenden Treffer. Durch die drei Punkte ist die Borussia nun mitten drin in der sechsköpfigen Spitzengruppe. „Diese Saison macht richtig Spaß, weil keine Mannschaft vorne weg marschiert und jeder jeden schlagen kann“, so Veckenstedt.

Mehr zur 1. Fußball-Nordharzklasse: