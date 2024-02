Salzgitter-Bad. Union Salzgitter verliert in der Heimpartie beide Doppel und glänzt dann in den folgenden Einzeln. Am Ende steht ein 6:4 zu Buche.

Das war knapp! Union Salzgitter konnte sich erst nach einem 0:3-Fehlstart aus einer bedrohlichen Lage gegen den Oldenburger TB II befreien und seinen zweiten Tabellenplatz in der Tischtennis-Regionalliga mit einem 6:4-Heimerfolg verteidigen.

Union Salzgitter startet mit drei Niederlagen in das Duell mit dem Oldenburger TB II

Oldenburg war mit Topmann Mathis Kohne nach Salzgitter-Bad gereist. Der 19-jährige Angreifer brachte an der Seite seines Partners Nico Schulz mit seinen brachialen Vorhandattacken das Sölter Links-Rechts-Duo Agnius Kacerauskas/Felix Wilke treffsicher in die Defensive und bewies, dass er mit einer Bilanz von 17:3 zu den Besten der Staffel zählt. So war es keine Überraschung, dass Union zunächst ins Hintertreffen geriet. Nicht eingeplant war allerdings die Viersatzschlappe von Eusebio Vos und Nils Schulze, die sich völlig überraschend dem erst 16-jährigen Bastian Meyer und Johannes Schnabel beugen mussten. „Das war einfach nur schlecht. Diesen Sieg hatten wir fest eingeplant“, kommentierte Teamchef Stefan Blanke.

Die Unruhe unter den Union-Fans in der gut gefüllten Altstadt-Turnhalle wurde noch größer als Kacerauskas in den ersten beiden Durchgängen von Kohne regelrecht vorgeführt wurde und erst im dritten Satz auf gleicher Höhe agierte. „Leider konnte Agnius seine Satzbälle nicht nutzen“, bedauerte Blanke.

Eusebio Vos, Nils Schulze und Felix Wilke leiten für Union Salzgitter die Wende ein

Die Stimmung des Teamchefs verbesserte sich merklich, als Vos mit Topspinserien dem jungen Niedersachsenmeister Meyer den Schneid abkaufte und damit auch die Trendwende zugunsten der Sölter einleitete. Nicht weniger souverän spulte Schulze sein Pensum gegen Schnabel ab. Über die volle Distanz musste allerdings Wilke gegen Schulz gehen. „Felix ist auch im hart umkämpften Entscheidungssatz mutig geblieben und hat verdient 11:9 gewonnen“, lobte Blanke seine Nummer 4.

Wesentlich leichteres Spiel hatte der überragende Akteur der Begegnung, Vos, der Kohne im Topduell eine 3:0-Lehrstunde erteilte. „Ich werde gerade vermöbelt“, rief der 19-Jährige seinem Betreuer resignierend zu. „Das war wieder einmal eine Demonstration seiner Stärke“, kommentierte Blanke die Fähigkeiten des Chilenen, der damit seine Einzel-Bilanz auf 22:2 anhob.

Agnius Kacerauskas tut sich im oberen Paarkreuz weiterhin schwer

Weiter auf seinen ersten Erfolg an Position 2 wartet stattdessen Kacerauskas, der zwar über einen lobenswerten Kampfgeist verfügt, aber im oberen Paarkreuz zu sehr Schwankungen unterliegt. „Es gelingt Agnius im Augenblick nicht, das hohe Level zu halten“, bewertete Blanke realistisch die Fünfsatzniederlage des Litauers gegen Meyer. Ganz anders trumpften Schulze und Wilke im unteren Paarkreuz auf, wo sie Schulz und Schnabel kaum zur Entfaltung kommen ließen und im Schlussspurt die abstiegsbedrohten Oldenburger mit einer Niederlage auf die Heimreise schickten.

Mehr zur Tischtennis-Regionalliga Nord: