Salzgitter-Bad. Die D-Junioren aus Salzgitter-Bad behaupten sich in der Vorrunde und kämpfen am 2. März um die Nordharzmeisterschaft in der Halle.

Die D-Junioren des MTV Wolfenbüttel II, der JSG Oderwald und des SCU SalzGitter III haben den Einzug in die Hallenfußball-Endrunde geschafft. Mit der JSG Goslar sowie dem BV Germania Wolfenbüttel I und II kämpfen diese Teams am Samstag, 2. März, in Salzgitter-Bad um die Nordharzmeisterschaft.

In Vorrundengruppe 1 startete Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II mit zwei 1:1-Unentschieden gegen den SV Fümmelse und den SCU SalzGitter IV in den zweiten Spieltag. Mit zwei klaren Siegen über die JSG Achim/Börßum/Hornburg (2:0) und den SCU SalzGitter II stoppten die Schützlinge des Trainerduos Wolfgang Hinze und Daniel Ziehe den Ansturm der Konkurrenz. Die Fahrkarte zur Endrunde hatte der Nachwuchs der Lessingstädter damit gelöst.

Mit einer blütenweißen Weste diktierte die JSG Oderwald das Geschehen in Gruppe 2. Die Talente aus Adersheim, Cramme und Flachstöckheim gewannen alle neun Partien mit einem Torverhältnis 24:3 Toren. Am zweiten Spieltag gelang es nur der JSG Schöppenstedt/Süd-Elm dem Spitzenreiter zwei Buden einzuschenken. Der TSV Sickte, die JSG Bruchmachtersen/TSV Salzgitter, Fortuna Lebenstedt und der MTV Schandelah/Gardessen waren kein Prüfstein für die Schützlinge von Trainer Marcel Schmerse.

Hochspannung gab es in Gruppe 3 bis zum letzten Spiel. Das Duell zwischen dem SCU SalzGitter III und dem SCU SalzGitter V wurde erst im Abschlussspiel zwischen dem SCU III und dem MTV Wolfenbüttel entschieden. Mit einem 2:0-Erfolg über den Nachwuchs aus dem Meeschestadion fischte Trainer Jonas Teuber seinem Vater Glenn mit dessen fünfter Mannschaft durch die bessere Tordifferenz von 14:1 Toren gegenüber 13:2 Toren den Gruppensieg bei Punktgleichheit noch vor der Nase weg. Der MTV Wolfenbüttel, der SCU SalzGitter, die JSG Wolfenbüttel und der FC Othfresen hatten mit dem Rennen an der Spitze nichts zu tun.