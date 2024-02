Lebenstedt. Der Salzgitteraner Eishockey-Regionalligist bewahrt sich mit dem 7:1-Heimsieg gegen die Lions die Minimalchance auf Platz 4.

Den Frust der Niederlage vom Freitagabend in Braunlage schossen sich die Salzgitter Icefighters in der Eishockey-Regionalliga gegen Schlusslicht Wunstorf Lions beim 7:1 (5:0, 0:1, 2:0) von der Seele und festigten damit Platz 5 in der Tabelle.

Salzgitter Icefighters stellen die Weichen gegen die Wunstorf Lions früh auf Sieg

Die Icefighters wollten am Sonntagabend die Verfolger Harsefeld Tigers und Weserstars Bremen auf Distanz halten und gleichzeitig mit einem Heimsieg die Minimalchance auf Rang 4 wahren. Die punktlosen Lions stellten sich diesem Vorhaben nicht lange in den Weg. „Am Anfang waren wir noch nicht sofort richtig wach, danach haben wir aber gut gespielt, nur können wir die Scheibe noch besser laufen lassen“, fasste Trainer Radek Vit das erste Drittel zusammen. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Spiel. Nach achteinhalb Minuten eröffnete Noel Oberrauch den Torreigen. Lukas Polacik und Roman Löwing legten innerhalb von nur zwei Minuten und elf Sekunden doppelt nach. Der schnelle Dreierpack war praktisch schon die Vorentscheidung. Zu einseitig war die Partie gegen harmlose Gäste, die seit ihrem Aufstieg vor zwei Jahren kein einziges Spiel in der Liga gewinnen konnten. Stattdessen erhöhten Bohdan Khelemendyk und Rocco Starkowski vor der ersten Pause auf 5:0.

Wir haben uns zu sehr dem Gegner angepasst und nicht klar genug in der Offensive agiert. Radek Vit - Trainer der Salzgitter Icefighters, nach einem torlosen Mitteldrittel seiner Mannschaft

Im zweiten Drittel setzte sich die Überlegenheit der Gastgeber auf dem Eis nahtlos fort. Nur versäumten es die Spieler von Radek Vit, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Torwart Pablo Schewe hatte einen ziemlich geruhsamen Abend, doch in der letzten Minute des Mittelabschnitts musste er doch hinter sich greifen, als Ex-Icefighter Kirill Borisov in Überzahl den Ehrentreffer für die Lions markierte. „Wir haben uns zu sehr dem Gegner angepasst und nicht klar genug in der Offensive agiert“, bemängelte Radek Vit vor dem Schlussabschnitt.

Hilgenberg und Löwing schrauben das Ergebnis noch einmal etwas in die Höhe

Im dritten Drittel wollten die Icefighters ihren Fans noch einmal Grund zum Jubeln geben. Doch wie schon in den 20 Minuten zuvor erwies sich Wunstorfs Keeper als starker Rückhalt seiner Mannschaft. An der nötigen Präzision mangelte es den Abschlüssen der Hausherren lange. Oberrauch und Khelemendyk schufen dann mit einem schönen Spielzug eine Überzahlsituation, die Kilian Mühlpointner mit dem Treffer zum 6:1 in der 48. Minute veredelte. Mit einem sehenswerten Fernschuss-Hammer scheiterte Niels Hilgenberg in der 54. Minute nur an der Latte. Drei Minuten später markierte Roman Löwing den Endstand.

„Drei Punkte haben wir geholt. Richtig gut war unser Spiel nicht, aber wir haben es souverän nach Hause gefahren. Jetzt müssen wir aber den Fokus neu schärfen und den Schalter auf Adendorf umlegen“, blickte Radek Vit bereits auf die nächste Aufgabe voraus. In Adendorf könnten die Salzgitteraner mit einem Sieg gegen den direkten am kommenden Freitagabend noch einmal Spannung im Kampf und den vierten Tabellenplatz erzeugen.

Tore: 1:0 Oberrauch (9., in 5:4-ÜZ), 2:0 Polacik (10.), 3:0 Löwing (11.), 4:0 Khelemendyk (16.), 5:0 Starkowski (19.), 5:1 Borisov (40., in 5:4-ÜZ), 6:1 Mühlpointner (48.), 7:1 Löwing (57.).