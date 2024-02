Thiede/Hornburg. Thieder Handballer entscheiden Nervenschlacht gegen Bad Harzburg/Vienenburg knapp für sich – Luchsen geht in Hornburg die Puste aus.

Viktoria Thiede hat sich in der Handball-Regionsoberliga der Männer durch einen 32:30 (13:14)-Sieg gegen die HSG Bad Harburg/Vienenburg Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Ganz im Gegensatz zur HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa), die nach dem 26:40 (15:19) bei Spitzenreiter MTVEintracht Hornburg weiter auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Viktoria Thiede – HSG Bad Harzburg/Vienenburg 32:30 (13:14). In einem engen Match war Thiedes Nico Hecker am Ende der entscheidende Mann. „Nico war noch in Hannover als Schiedsrichter im Einsatz und kam erst zur zweiten Halbzeit. Die hat er dann mit seinen sieben Treffer für uns entschieden“, sagte ein glücklicher Viktoria-Trainer Jörg Geschwandner, der das ein oder andere graue Haar nach dieser Nervenschlacht mehr haben dürfte. Nach fünf Minuten Spielzeit stellte der Coach auf eine 4:2-Deckung um. „Wir haben sie damit komplett verunsichert und ihnen somit den Zahn gezogen“, so Geschwandner. Der individuellen Klasse des Gegners war es zu verdanken, dass es trotzdem bis zum Schluss spannend blieb. „Hinten heraus kassierte Bad Harzburg viele Zeitstrafen, auch wegen Meckerns. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, gab der Thieder Coach zu, der ein Sonderlob für seinen Rechtsaußen Eric Stangenberg parat hatte: „Eric macht vier Treffer und überwindet deren Keeper jeweils mit Würfen unter den Füßen durch. Ganz stark.“

Viktoria Thiede: Müller, Worgull – Felten, Hecker 7 Tore, Hilse 2, Mertens 5, Kron 3, Ritter 1, A. Frank 1, Klaus 1, Stangenberg 4, Helman 1, S. Frank 1, Rösner 6.

MTV Eintracht Hornburg – HSG Liebenburg-Salzgitter 40:26 (19:15). LiSa-Trainer Torben Krause war komplett zufrieden mit seiner Mannschaft, zumindest nach der ersten Halbzeit. „Wir waren sehr aktiv in der Abwehr und haben Hornburgs Haupttorschützen gut aus dem Spiel genommen“, lobte Krause seine Jungs, die in der 23. Minute durch Anton Kehler sogar den 12:12-Ausgleich erzielten. Auch der 15:19-Rückstand zur Pause hielt sich in Grenzen, wenn man bedenkt, dass der Tabellenletzte beim Spitzenreiter zu Gast war.

„Es wäre besser für uns gewesen, wenn das Spiel nach 30 Minuten abgepfiffen worden wäre“, gab Coach Krause zu Protokoll. Denn von dem, was sich sein Team in der Kabine für die zweite Halbzeit vorgenommen hatte, war mit dem Anpfiff nichts mehr in den Köpfen seiner Spieler. „Wir wurden dann regelrecht überrollt“, beschrieb Krause die Geschehnisse nach dem Seitenwechsel. „Das war dann wirklich nicht mehr schön anzusehen. Vor allem unsere Rückwärtsbewegung war katastrophal“, erklärte der Trainer. Während seine Spieler im Rückzugsverhalten noch auf Höhe der Mittellinie waren, befanden sich bereits drei Hornburger in deren Rücken. „Die konnten sich dann aussuchen, wie sie die Tore machen wollen“, erzählte Krause. Auch von der aktiven Deckung war nichts mehr übrig. „Die haben uns mit einfachen Wacklern ausgetanzt.“

HSG LiSa: Balschuweit – Matthes 7, Fürst 6, Rehberg, Kehler 5, Stolper 1, Winter 1, Nolte, Reske 3, Plumeyer, Hennig 3, von Cisewski.