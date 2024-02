Braunschweig. Im direkten Duell um Platz 5 setzt es beim MTV Braunschweig eine 21:26-Niederlage – ein Rückschlag für die Luchse-Ambitionen.

Die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) hat am Samstag einen Rückschlag im Kampf um den angestrebten Platz 5 in der Handball-Landesliga der Frauen hinnehmen müssen. Beim MTV Braunschweig setzte es eine 21:26 (11:14)-Niederlage. Vor allem mit dem Spielgerät hatten die LiSa-Luchse in der Löwenstadt so ihre Probleme.

HSG Liebenburg-Salzgitter kommt mit den klebrigen Bällen nicht zurecht

Beim MTV Braunschweig wird nämlich Ballharz verwendet und dies nach Aussagen von Luchse-Trainer Stephan Schönfeldt „nicht zu knapp“. Seine Mädels kamen bis auf zwei Ausnahmen mit dem klebrigen Ball nur schwer zurecht. Die Folge waren viele einfache technische Fehler. „Einige Pässe sind nicht auf Brust- sondern auf Fußhöhe gelandet, manche Bälle sind gar nicht bei der Mitspielerin angekommen, sondern ins Aus geworfen worden und im Abschluss hatten meine Mädels auch so ihre Probleme“, zählte Schönfeldt die Folgen des ungewohnten Harzes auf. „Wir haben es im Training zwar simuliert, aber im Spiel ist es dann doch noch einmal etwas anderes“, so der Coach.

Mitte der ersten Halbzeit zogen die Braunschweigerinnen das erste Mal etwas davon, setzten sich vom 6:6 in der 15. Minute auf 12:7 in der 23. Minute ab. „Ein Lob an meine Mannschaft, die bis kurz vor der Pause noch einmal auf zwei Tore herangekommen ist“, erklärte Schönfeldt, dessen Team letztlich mit einem 11:14 in die Kabine ging.

Die Vorentscheidung fällt direkt nach der Halbzeit – LiSa macht acht Minuten lang kein Tor

„Wir hatten uns dann einiges vorgenommen und wollten weiter verkürzen“, so der Coach. Allerdings wollte der Ball in den ersten acht Minuten der zweiten Halbzeit einfach nicht ins Braunschweiger Tor. Die Folge war der vorentscheidende 11:19-Rückstand der LiSa-Luchse. Zwar kämpfte sich die HSG erneut etwas heran, weniger als ein Fünf-Tore-Rückstand war aber nicht mehr drin. Auch weil vier von sechs Siebenmetern nicht den Weg ins Tor fanden. „Machen wir diese Chancen in den Aufholphasen rein, kann solch ein Spiel auch noch einmal kippen. Aber auch hier spielten die klebrigen Bälle eine entscheidende Rolle“, sagte Coach Stephan Schönfeldt.

Am Ende kamen lediglich Celina Bruns und Lara Mertins-Oelker mit dem Ballharz klar und waren dementsprechend mit acht und sechs Toren auch die treffsichersten Schützinnen der Gäste. Für den erhofften dritten Sieg in Folge hat dies jedoch nicht gereicht.

HSG LiSa: Trenkner, Berg – Mönnich-Matthes 3 Tore, Bruns 8, Hinze, Wilke, Härtel 1, Eichhorn, Jansen, Reske 2, Mertins-Oelker 6, Kaltwasser 1.

