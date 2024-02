Braunlage. Wie schon gegen den ECW Sande vor einer Woche steht am Ende ein 2:5 auf der Anzeigetafel im Wurmbergstadion von Braunlage.

Die Salzgitter Icefighters haben zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche gegen ein Spitzenteam der Eishockey-Regionalliga mit 2:5 verloren. Nach der Auswärtsniederlage beim ECW Sande vergangenen Samstag, ging es am Freitagabend im Derby bei den Harzer Falken mit dem selben Ergebnis vom Eis. Icefighters-Coach Radek Vit zeigte sich nach dem Spiel vor knapp 1300 Zuschauern im Braunlager Wurmbergstadion trotzdem zufrieden.

Harzer Falken schlagen kurz vor der ersten Pause zweimal zu

„Wir haben den Falken ein starkes Spiel geboten, uns Chancen erarbeitet und mussten uns am Ende der Klasse des Gegners beugen, der durchaus verdient gewonnen hat“, zog Vit sein Fazit. Dabei habe sein Team eine starke kämpferische Leistung über die kompletten 60 Minuten geboten und sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen.

Den ersten dieser Rückschläge kassierten die Gäste aus der Stahlstadt knapp drei Minuten vor dem Ende im ersten Drittel. Christoph Koziol nutzte eine der wenigen Überzahlsituationen seines Teams zur 1:0-Führung. Rückschlag Nummer 2 folgte nur wenig später. 21 Sekunden vor der Sirene war es Bastian Schirmacher, der für die Gastgeber gar auf 2:0 erhöhte. „Das war natürlich ein Dämpfer für uns beim Gang in die Kabine“, gab Vit zu.

Salzgitter Icefighters spielen ein starkes zweites Drittel, schießen aber nur ein Tor

Doch seine Spieler ließen sich von diesem doppelten Dämpfer nicht entmutigen und legten ein „sehr gutes“ zweites Drittel aufs Eis. Jannis Bahr sorgte nach drei Minuten mit seinem Anschlusstreffer wieder für Spannung. „In den folgenden fünf Minuten haben wir richtig starkes Eishockey gespielt und waren drauf und dran, den Ausgleich zu machen. Leider sind wir wie so oft in dieser Saison an unserer Chancenverwertung gescheitert“, fand Trainer Radek Vit einen Kritikpunkt an der ansonsten blitzsauberen Leistung seiner Jungs.

Die Icefighters ließen ihre Chancen ungenutzt, stattdessen schlugen die Falken in der 32. Minute durch Andre Gerartz eiskalt zu und stellten den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dass der Treffer nach dem gleichen Muster wie das 0:2 gefallen war, ärgerte den Icefighters-Coach: „Wir waren vor unserem Tor im Slot einfach zu weit von unseren Gegnern weg und hatten den Blick nur auf der Scheibe. Spieler solcher Klasse nutzen ihre Möglichkeiten dann eiskalt.“

Bierdusche von der Tribüne sorgt für Unverständnis bei Icefighters-Trainer Radek Vit

Also musste die Aufholjagd im dritten Drittel von neuem beginnen. Allerdings hatten die Hausherren etwas dagegen, dass noch einmal Spannung aufkam. Dennis Arnold und Christoph Koziol sorgten mit ihren Treffern innerhalb einer Minute (49./50.) für die Vorentscheidung. Doch von Resignation war bei den Icefighters nichts zu sehen. Im Gegenteil: Kapitän Thomas Pape sorgte in der 55. Minute noch für Ergebniskosmetik. Zu mehr sollte es allerdings nicht mehr reichen, obwohl Vit am Ende sogar Keeper Dennis Korff für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm. „Ich kann den Jungs heute bis auf die mangelnde Chancenverwertung und die Slot-Verteidigung gar keinen Vorwurf machen“, so der Coach.

Einen Wermutstropfen habe das Eishockeyfest vor grandioser Kulisse jedoch noch gehabt. Beim Stand von 1:5 wurde die Salzgitteraner Bank mit einer Bierdusche bedacht. „Und auch aus unserem Fanblock sollen Sachen geflogen sein. Das ist einfach schade und Leute, die so etwas machen, sind für mich keine Fans. Der Rest der Zuschauer hat aber für eine tolle Atmosphäre gesorgt“, so Vit.

Salzgitter Icefighters: Korff, Schewe – Kraßmann, Hilgenberg, Kanak, Baumgardt, Mühlpointner, Löwing – Kosnar, Bahr, Brozek, Friedrich, Pape, Ceglarski, Khelemendyk, Oberrauch, Polacik, Starkowski.

Tore: 1:0 Koziol (18., in 5:4-ÜZ), 2:0 Schirmacher (20.), 2:1 Bahr (24.), 3:1 Gerartz (32.), 4:1 Arnold (49.), 5:1 Koziol (50.), 5:2 Pape (55.).

Strafzeiten: Harzer Falken 6 Min., Salzgitter Icefighters 8 Min.

Zuschauer: 1282