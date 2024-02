Bremen. Die Salzgitteraner verlieren mit sieben Mann beim Tabellendritten mit 0:3, können dem Favoriten aber punktuell durchaus Paroli bieten.

Unter der Woche war Bianca Kerkmann, Trainerin des Volleyball-Regionalligisten SG STV/MTV Salzgitter, noch optimistisch, wieder mit einem breiteren Kader zum Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten Bremen 1860 reisen zu können. Am Samstag fehlte nicht nur sie krankheitsbedingt bei der Abreise, sondern auch mehrere Spieler. Der verletzte Außenangreifer Matti Baltzer coachte den sieben Mann großen Kader und zog durchaus positive Ansätze aus der 0:3 (17:25, 19:25, 18:25)-Niederlage.

Alexander Pioßek verstärkt die SG STV/MTV Salzgitter nach langer Volleyballpause

„Vor dem Hintergrund der Ausfälle war die Niederlage am Ende nicht überraschend. Trotzdem lässt sich auf das Gezeigte aufbauen, da wir den Bremern zumindest punktuell immer wieder Probleme bereitet haben“, zog Baltzer sein Fazit. Tobias und Jannik Feustel, Tobias Schneider, Kevin Wieloch, Marcel Schreiner, Andre Veretelnikov und Alexander Pioßek zeigten vor allem im Block-/Abwehrspiel starke Ansätze. Dabei konnte sich besonders Letztgenannter mehrfach auszeichnen und erhielt ein Sonderlob von Baltzer: „Alex ist ein ehemaliger Spieler von uns, der sich aufgrund der Krankheitswelle nach langer Volleyballpause kurzfristig bereit erklärt hatte, mit nach Bremen zu reisen, damit wir zumindest sieben fitte Spieler dabei haben.“ Pioßek habe mit seiner Erfahrung sowohl im Angriff als auch im Block immer wieder für Punkte gesorgt.

SG STV/MTV Salzgitter hat zwei wichtige Spiele gegen Giesen und Göttingen vor der Brust

An der Niederlage konnte aber auch der Ersatzmann nichts ändern. „Es war das erwartet schwere Spiel, das es auch mit vollem Kader geworden wäre“, ordnete Baltzer das 0:3 ein. Trotzdem blickte der Aushilfscoach zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben zu Hause gegen TSV Giesen Grizzlys III und ASC Göttingen: „Wenn wir unsere Abwehrarbeit weiterhin so konzentriert betreiben wie in Bremen, können wir optimistisch in diese wichtigen Spiele gehen. Und hoffentlich haben wir dann auch wieder mehr Spieler an Bord“, so Baltzer. Giesen und Göttingen stehen direkt hinter der SG STV/MTV Salzgitter in der Tabelle und sind damit direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Siege gegen diese beiden Teams sind fast schon Pflicht.