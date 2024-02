Lebenstedt. Die Lebenstedter dominieren die Konkurrenz beim ersten Play-off-Spieltag und schieben sich auf Platz 2 der Tabelle vor.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Genau an diesen Grundsatz haben sich auch die Kegler des TSV Salzgitter gehalten. Beim letzten Heimspieltag der Saison, der gleichzeitig den Auftakt zur Meisterrunde in der 2. Bundesliga Nord bildete, knackte das Team von der Neißestraße auf den heimischen Bahnen die 5000-Holz-Marke und setzte ein dickes Ausrufezeichen in den Play-offs. Der TSV steht nach dem ersten Spieltag nun auf Platz 2 der Vierer-Konkurrenz.

Das Besondere am Play-off-Modus ist, dass die Teams jeweils einen Spieler zeitgleich mit den Konkurrenten auf die Bahnen schicken. Mit dem psychologischen Druck kam Favorit SK Kamp-Lintfort in Person von Marvin Panneck im ersten Block am besten zurecht. Starke 862 Holz holte Panneck für den Meister der regulären Saison. Da blieb auch Dirk Henningsen (813) nur ein staunender Blick auf die Nachbarbahn.

Jörg Brandenburg holt mit 891 Holz die Tagesbestleistung

Der Druck auf TSV-Sportwart Jörg Brandenburg im zweiten Block war mit 49 Holz Rückstand also bereits vorhanden. Doch wenn einer mit Druck umgehen kann, dann der mehrfache deutsche Meister. Bei Brandenburg lief die Kugel fast von alleine über die Bahnen und am Ende standen starke 891 Holz auf der Anzeigetafel – die Tagesbestleistung. Da der Kamp-Lintforter Mike Mertsch mit 761 Holz einen gebrauchten Tag erwischte, führte der TSV nun plötzlich mit beruhigenden 81 Holz vor dem Favoriten. Die Kamp-Lintforter ihrerseits bekamen nun den Druck von der Konkurrenz aus Reckenfeld und Langenfeld/Paffrath die holzgleich nur noch elf Zähler hinter dem Vorrundenmeister lauerten.

Während Stefan Weber (847) und Philipp Unger (866) den Vorsprung für den TSV in den kommenden beiden Blöcken weiter ausbauten, entwickelte sich um die Plätze 2, 3 und 4 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Wahnsinn, was hier los ist. Die Stimmung ist wirklich fantastisch. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir hier heute als Sieger von den Bahnen gehen“, jubelte Brandenburg bereits nach den starken Auftritten von Weber und Unger. Daran änderten auch die vergleichsweise schwachen 795 Holz von Carsten Warnecke nichts. „Carsten war mit Schulterproblemen ins Rennen gegangen und hat unfassbar mannschaftsdienlich gespielt“, erklärte Brandenburg, dessen Prognose nach den 830 Holz von Schlussspieler Detlef Karlstedt bestätigt wurde.

SK Kamp-Lintfort holt mit drei Holz Vorsprung vor dem SKC Langenfeld/Paffrath Platz 3

Der TSV Salzgitter holte sich mit 5042 Holz die vier Punkte als Spieltagssieger. Da die Lebenstedter als Vorrundenvierter mit einem Punkt gestartet waren, stehen nach dem Play-off-Auftakt fünf Zähler auf dem Konto. Genauso viele wie der Vorrundendritte SC Reckenfeld, der überraschend Platz 2 auf den TSV-Bahnen holte. Um Platz 3 und damit zwei Spieltagspunkte blieb es bis zum Ende spannend. Der SK Kamp-Lintfort rettete drei Holz Vorsprung vor dem SKC Langenfeld/Paffrath ins Ziel und bleibt damit dank der vier Zähler aus der Hauptrunde, die die Kamp-Lintforter mit in die Play-offs genommen hatten, Spitzenreiter.