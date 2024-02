Göttingen/Rittmarshausen. Der Landesligist zeigt beim Debakel kaum Gegenwehr. Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter unterliegt dem FC Gleichen mit 1:5.

Kein guter Start in die Rückrunde für Salzgitters A-Jugend-Teams auf Bezirksebene: Eine deftige 0:18-Klatsche kassierte der SCU SalzGitter in der Fußball-Landesliga beim JFV 37 Göttingen. Der Titelanwärter aus der Universitätsstadt zerlegte das Schlusslicht aus Salzgitter-Bad gekonnt in seine Einzelteile. Die A-Junioren des KSV Vahdet Salzgitter verloren beim FC Gleichen in der Bezirksliga mit dem letzten Aufgebot mit 1:5.

A-Jugend, Landesliga

JFV 37 Göttingen – SCU SalzGitter 18:0 (7:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:0, 11:0, 12:0, 13:0 Nekuienia (8., 10., 24., 27., 64., 69., 70.), 3:0 Barrie (23.), 6:0, 7:0, 8:0 Brille (37., 40., 49.) ,9:0 Bartels (55.), 10:0, 17:0 Semmelroggen (58., 86.), 14:0 Willmann (74.), 15:0 Mädler (76.), 18:0 Bartels (89.).

Das Aufgebot der Südstädter beim Tabellenzweiten aus Göttingen ergänzten die beiden B-Junioren Walid Mohammad und Sinan Acar. Bereits nach zehn Minuten zeigte die Körpersprache des SCU, dass die Moral in den Keller gesunken war. Göttingens Torjäger Mayar Nekuienia hatte die ersten beiden Chancen eiskalt und für SCU-Torhüter Finnley Krause unerreichbar in die Maschen gesetzt. Mit einem Hattrick innerhalb von sechs Minuten nach der Pause und insgesamt sieben Trefffern setzte sich der Mittelstürmer zudem an die Spitze der Torjägerliste der Landesliga. Die Gäste boten eine nicht landesligataugliche Leistung. „Wir haben uns nicht gewehrt“, stellte Co-Trainer Marco Cordes fest. Stocksauer zeigte sich SCU-Jugendleiter Torsten Hoffmann nach der Rückkehr seiner Elf am Vereinsheim: „Es kann nicht sein, dass man in der Landesliga mit 18 Toren ohne die nötige Gegenwehr abgeschossen wird.“

A-Jugend, Bezirksliga

FC Gleichen – KSV Vahdet Salzgitter 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Mühlhausen (42.), 1:1 Al Essa (43.), 2:1 Nitschmann (44.), 3:1 Graf (49.), 4:1 Hohmeister (75.), 5:1 Nitschmann (90.).

Vor der Abfahrt nach Rittmarshausen hatte das Trainertrio Mohamed Cheklam, Tuncay Senbcer und Sener Altun arge Probleme, eine Formation auf die Beine zu stellen. „Wir haben zeitgleich vier Akteure zum Lehrgang der Trainer-C-Lizenz abstellen müssen. Zudem kamen noch zwei erkrankte Spieler hinzu. Mit nur einem Auswechselspieler haben die Jungs die Fahrt angetreten“, so Cheklam. Trotzdem versteckte sich das letzte Aufgebot der Lebenstedter nicht. Bis kurz vor dem Pausenpfiff hielt der KSV das 0:0 und antwortete auf den 0:1-Rückstand postwendend mit dem Ausgleich, um kurz darauf doch noch den Rückstand zu kassieren. Das dritte Tor des FC kurz nach der Pause traf den Aufsteiger dann ins Mark.