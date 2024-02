Lebenstedt. Der Eishockey-Regionalligist reist am Freitagabend zum Tabellenführer Harzer Falken nach Braunlage. Einige Personalien sind fraglich.

Am Freitagabend ist wieder Derbyzeit in der Eishockey-Regionalliga: Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die Salzgitter Icefighters auf die Harzer Falken. Erstmals findet das Süd-Ost-Niedersachsenduell in Braunlage statt. Am Sonntag ab 18.30 Uhr folgt dann direkt das Heimspiel der Salzgitteraner gegen die Wunstorf Lions.