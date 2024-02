Salzgitter-Bad. Zum Jahresauftakt gab es eine unnötige Auswärtsniederlage bei der SG VfL Wittingen/Stöcken, am Sonntag kommt es nun zum Rückspiel.

Die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) hat am Sonntag beim Heimspiel gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken eine offene Rechnung zu begleichen. Im ersten Spiel des neuen Jahres hatten die Landesliga-Handballerinnen nämlich vollkommen überraschend beim Tabellenschlusslicht verloren. In der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad soll diese Scharte am Sonntag ab 15 Uhr ausgemerzt werden.