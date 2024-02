Lebenstedt. 25 Medaillen bleiben bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften in der Stahlstadt. Nikolas Raeth triumphiert vierfach.

Die Resonanz war riesig! Gleich 193 Teilnehmer aus 33 Vereinen gingen bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften an den Start, die traditionell in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt ausgetragen wurden. Hier wurden die neuen Titelträger in den Disziplinen Weit- und Hochsprung, 60-m-Sprint- und Hürdensprint sowie Kugelstoßen ermittelt – es war zugleich der Startschuss für die neue Saison.

Richtige Weitsprunganlage als Attraktion

„Seit über 30 Jahren richtet der NLV-Kreis Salzgitter die Bezirksmeisterschaften in der Halle in der Amselstieghalle in Lebenstedt aus. Sie ist die einzige Halle im Bezirk Braunschweig, die diese Veranstaltung zulässt, und hat als Attraktion eine richtige Weitsprunganlage“, verdeutlicht Karl-Heinz Lippold, der Vorsitzende des NLV-Kreises Salzgitter.

Der Auf- und Abbau der unterschiedlichen Wettkampfstätten ist zeitaufwendig. Und pro Wettkampftag benötigen wir mehr als 25 Kampfrichter. Karl-Heinz Lippold - Vorsitzender des NLV-Kreises Salzgitter, über die Titelkämpfe in der Amselstieghalle.

Allerdings sei der Aufwand, der für diese Titelkämpfe betrieb wird, schon recht groß. „Der Auf- und Abbau der unterschiedlichen Wettkampfstätten ist zeitaufwendig. Und pro Wettkampftag benötigen wir mehr als 25 Kampfrichter“, zeigt Lippold auf, der dennoch ein positives Fazit ziehen durfte: „Auch 2024 war es wieder eine sehr gelungene Meisterschaft, die viel Lob von allen Seiten gebracht hat.“

Riesige Teilnehmerfelder im Weitsprung

Der Auftakt der Bezirksmeisterschaft war den älteren Startern vorbehalten: Die U18/U20, die Männer und Frauen eröffneten die Titelkämpfe mit ihren Wettkämpfen und lieferten beachtliche Leistungen ab. Der zweite Wettkampftag mit den Nachwuchsklassen – vor allem der U14 und U16 – war dann deutlich besser besucht. Teilweise lagen die Teilnehmerfelder im Weitsprung bei mehr als 29 Aktiven.

SV Union jubelt ein Dutzend Mal

Die 23 Starter aus den drei Salzgitteraner Vereinen – der SV Union, SV Borussia und MTV hielten die Stadtfahnen hoch – waren mittendrin statt nur dabei und durften sich gleich über 13 Bezirksmeistertitel freuen. Gleich ein Dutzend Mal jubelten Union-Athleten, zudem setzte sich Nachwuchs-Borusse Quentin Hortig die Krone im Hochsprung der U12 auf. Hinzu kamen noch sechs Silber- sowie sechs Bronzemedaillen für die Sportler aus der Stahlstadt. Eine ganze Reihe weiterer Salzgitteraner Teilnehmer präsentierte sich in Frühform und stellte neue persönliche Bestleistungen zum Saisonstart auf.

Die stärksten Leistungen aus Sicht des NLV-Kreises Salzgitter erbrachten:

Nikolas Raeth (SV Union, m. Jgd. U18): Meister über 60 m in 7,49 Sekunden, über 60m Hürden in 8,93 s, im Weitsprung mit 5,44 m und mit der Kugel mit 10,51 m.

Jonas Thierfelder (SV Union, M13): Sieger im Kugelstoßen mit 9,69 m und im Hochsprung mit 1,28 m.

Philine Fischer (SV Union, W13): Siegerin über 60 m in 8,85 s, über 60 m Hürden in 11,18 s und Dritte im Weitsprung mit 4,13 m.

Martin Graumann (SV Union, Männer): Meister im Kugelstoßen mit 11,05 m – Titel aus dem Vorjahr verteidigt.

Ole Behrens (SV Union, M14): Meister im Kugelstoßen mit 10,84 m.

Quentin Hortig (SV Borussia, M12): Meister im Hochsprung mit 1,35 m, Dritter im Kugelstoßen mit 6,28 m.

Caya Jurtzok (SV Union, W12): Meisterin über 60 m in 9,28 Sekunden.

Paula Korn (SV Union, W14): Zweite über 60 m Hürden in 10,88 s und Vierte über 60m in 9,04 Sekunden.