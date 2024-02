Rehden. Die C-Junioren-Fußballer des SCU SalzGitter treten am Samstag bei den Landesmeisterschaften im Futsal in Rehden an.

Nicht nach den Sternen, sondern nach dem Landesmeistertitel im Hallenfußball wollen die C-Junioren-Kicker des SCU SalzGitter am Samstag, 10. Februar, bei der Futsal-Endrunde in Rehden im Landkreis Diepholz greifen. Keine Angst vor der hochkarätigen Konkurrenz hat SCU-Trainer Lennard Teuber. „Wir haben den Kreis- und Bezirksmeistertitel in der Tasche. Jetzt wollen wir als ,Underdog‘ die Großen ärgern.“

gs