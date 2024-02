Bleckenstedt. Fußball-Landesligist Germania Bleckenstedt setzt sich in einem Testspiel bei Bezirksligist Germania Lamme mit 5:1 durch.

In guter Frühform präsentierte sich Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt zwei Wochen nach Beginn der Wintervorbereitung in einem ersten Testspiel. Beim klassentieferen Bezirksligisten TSV Germania Lamme feierte die Mannschaft von Trainer Gökhan Arikoglu einen 5:1 (2:1)-Sieg. Aufgrund einiger verletzter sowie erkrankter Spieler waren die Bleckenstedter nur mit einem 15 Mann kleinen Kader in den Braunschweiger Stadtteil gereist.