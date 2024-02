Lebenstedt. Ob die Zweitliga-Kegler noch in die Play-offs einziehen, hängt entscheidend von einem Nachholspiel der KV Gelsenkirchen II ab.

Das Finale in der 2. Kegel-Bundesliga wird für den TSV Salzgitter zu einer zähen Angelegenheit. Fakt ist: Gewinnt der TSV sein letztes Saisonspiel auf den heimischen Bahnen an der Neißestraße in Lebenstedt am Samstag (ab 13 Uhr) gegen den zweitplatzierten SKC Langenfeld/Paffrath mit 3:0 und verliert die KV Gelsenkirchen II zeitgleich bei Spitzenreiter SK Kamp-Lintfort mit 0:3, zieht der TSV an den Nordrhein-Westfalen in der Tabelle vorbei auf Platz 4 und qualifiziert sich somit für die Aufstiegsrunde. Die Gelsenkirchener haben allerdings noch einen Trumpf im Ärmel...