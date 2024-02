Salzgitter-Bad. Die Regionalliga-Volleyballer aus Salzgitter-Bad empfangen am Samstagabend den VfL Lintorf und müssen personell etwas umstellen.

Es ist das schwerste und gleichzeitig doch das leichteste Heimspiel, das am Samstag ab 18 Uhr auf die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter wartet. Zu Gast in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad ist Tabellenführer VfL Lintorf. „Jeder Satzgewinn ist für uns ein Erfolg und wenn wir am Ende deutlich verlieren sollten, ist das eingetreten, was jeder erwartet hat. Wir können also befreit und locker ins Spiel gehen. Wir wollen Spaß dabei haben, uns mit solch einer starken Mannschaft messen zu dürfen“, nimmt SG-Trainer Bianca Kerkmann komplett den Druck von ihrem Team.