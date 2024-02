Lebenstedt. Bei den Weserstars Bremen geht es am Sonntag gegen einen direkten Tabellennachbarn und um eine gute Play-off-Ausgangslage.

Es geht langsam, aber sicher in den Endspurt der Eishockey-Regionalliga. Sechs Spiele haben die Salzgitter Icefighters in der regulären Spielzeit noch vor der Brust, das nächste am Sonntag ab 19 Uhr bei den Weserstars Bremen. Der Play-off-Platz ist längst gesichert – schließlich kommen acht von neun Teams in die Endrunde. In den vergangenen Wochen hat sich Kopf-an-Kopf-Rennen um die beste Ausgangslage entwickelt.