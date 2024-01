Salzgitter-Bad. Zwei Teams schaffen den Sprung zu den nordwestdeutschen Meisterschaften – andere Mannschaften bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Wie nah Frust und Jubel im Sport beieinander liegen können, haben die U16-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter jüngst bei den Bezirksmeisterschaften erfahren. Während sie beim Heimturnier in Salzgitter-Bad in ihrer Altersklasse lediglich Vierte wurden und damit die fest angestrebte Qualifikation zu den nordwestdeutschen Meisterschaften (NWDM) verpassten, durften sie zwei Wochen später und eine Altersstufe höher in der U18 über den Vizetitel und damit das NWDM-Ticket jubeln. Auch die U16-Mädels des MTV Salzgitter messen sich bald mit den stärksten Teams Norddeutschlands.

U16 männlich: SG STV/MTV Salzgitter enttäuscht in eigener Halle mit Platz 4

Das Turnier in der heimischen Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad startete für die SG STV/MTV Salzgitter alles andere als nach Wunsch. Der Zweite der Regionsmeisterschaft erwischte gegen den späteren Bezirksmeister USC Braunschweig I einen ganz schwachen Beginn. Nach einem desolaten 9:25 wurden die Seiten gewechselt. Zwar steigerte sich die SG im zweiten Durchgang (24:26), ging aber als verdienter Verlierer vom Platz. Im zweiten Spiel gegen den späteren Vizemeister MTV Stederdorf gestalteten die Gastgeber das Ergebnis zwar wesentlich ausgeglichener, aber durch das 23:25, 22:25 war die NWDM-Qualifikation in ernsthafter Gefahr. Doch es blieb eine Resthoffnung, erst recht nach dem Zweisatzsieg gegen den ASC Göttingen. Mit einem Erfolg im Abschlussspiel gegen den SuS Tettenborn hätte es zu Platz 3 und damit doch noch zur Qualifikation gereicht. Doch daraus wurde nichts. Mit 16:25, 25:15, 9:15 und gesenkten Köpfen gingen die SG-Spieler als Verlierer vom Platz. „Dass wir beim Heimturnier nicht unter die besten drei Teams gekommen sind, war sicher die größte Enttäuschung der Saison“, kommentierte Jugendspielwart Till Brennecke Platz 4 seines U16-Teams.

U18, männlich: Die junge Truppe der SG STV/MTV Salzgitter überrascht die ältere Konkurrenz

Zwei Wochen später hatte die nahezu identische SG-Mannschaft in Osterode die Chance, sich in der höheren Altersstufe zu rehabilitieren. Zu den vier U18-Akteuren des jüngeren Jahrgangs gesellten sich fünf U16- und drei U15-Spieler. Die junge Truppe hatte durchweg Gegner aus dem älteren U18-Jahrgang. Und wieder schien das Turnier einen ähnlichen Verlauf wie zwei Wochen zuvor in Salzgitter-Bad zu nehmen. Gegen den späteren Bezirksmeister USC Braunschweig gab es eine klare Zweisatzniederlage zum Auftakt. Doch dann folgte eine Überraschung. Zunächst wurde der SuS Tettenborn mit 25:17, 25:22 besiegt, ehe im Halbfinale ein 25:20, 25:16 gegen die SG Lenglern folgte. Die Sensation war perfekt, die junge SG-Mannschaft stand im Finale und hatte damit die Qualifikation zur nordwestdeutschen Meisterschaft am 2. und 3. März in Lüneburg in der Tasche. Da schmerzte auch die deutliche 10:25, 11:25-Niederlage im Endspiel gegen den USC Braunschweig nicht so sehr. „Diese Leistung und auch die Reaktion auf die Enttäuschung zwei Wochen zuvor war einfach nur toll“, freute sich Jugendspielwart Brennecke.

U16 weiblich: Der MTV Salzgitter wird in einem 5er-Turnier hinter dem USC Braunschweig Zweiter

„Das Abschneiden der U16-Mädels war eine der positiven Überraschungen bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften aus unserer Sicht“, erklärte Brennecke. Der MTV Salzgitter musste sich lediglich – wie sollte es anders sein – dem USC Braunschweig I geschlagen geben und fährt am 17. und 18. Februar in die Löwenstadt, um dort an den nordwestdeutschen Meisterschaften teilzunehmen. Zweisatzsiege gegen den USC Braunschweig II, die DJK Kolping Northeim und das VT Südharz ebneten den Weg zum Erfolg. Nur beim 10:25, 18:25 gegen den USC Braunschweig I hatte der MTV das Nachsehen.

Die U16-Mädels des MTV Salzgitter freuen sich über den Vizetitel auf Bezirksebene und fahren damit zur nordwestdeutschen Meisterschaft. © oh | Verein

U18 und U20 weiblich: Zweimal Platz 4 für den MTV Salzgitter und eine Resthoffnung auf die NWDM-Quali

Die weibliche U18 des MTV Salzgitter kam beim Bezirksturnier in Osterode nur zu einem Sieg (2:0 gegen die SG Lenglern) und verpasste mit Platz 4 in der 5er-Konkurrenz vorerst die Qualifikation zur nordwestdeutschen Meisterschaft. „Wir sind Nachrücker und haben damit noch eine kleine Resthoffnung, Anfang März in Emlichheim dabei zu sein“, so Brennecke. Ebenfalls Platz 4, aber keine Hoffnung mehr auf die NWDM-Quali hat die weibliche U20 des MTV Salzgitter. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen den Nachbarn Wolfenbütteler VC (0:2) verlor das Team auch das Spiel um Platz 3 gegen den USC Braunschweig II nach drei Sätzen. „Diese Platzierungen war schon sehr enttäuschend. Das schlechte Abschneiden ist auch ein Resultat der unbefriedigenden Trainingssituation mit zu wenig Hallenzeiten. Die Einheiten finden außerdem überwiegend in schlechten und kleinen Hallen statt und wir haben zu wenige Übungsleiter sowie keine leistungsgerechte Zusammensetzung der Trainingsgruppen. Wenn wir wieder Ergebnisse abliefern wollen, müssen wir das zur neuen Saison schnellstens verbessern“, holte Brennecke zum Abschluss zu einer Generalkritik aus.