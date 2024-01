Hildesheim. Die Landesliga-Volleyballerinnen verlieren mit 1:3 beim MTV 48 Hildesheim III und zeigen Schwächen bei den Angaben und in der Annahme.

Die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Salzgitter haben es verpasst, noch einmal an die vorderen drei Tabellenplätze heranzurücken. Durch die 1:3 (18:25, 23:25, 25:17, 13:25)-Niederlage beim MTV 48 Hildesheim III kann das Team aus Salzgitter-Bad den direkten Wiederaufstieg nun endgültig zu den Akten legen.

Beim Duell in Hildesheim kamen die Spielerinnen von Trainer Dirk Nykiel ganz schlecht in die Begegnung. Durch viele Unkonzentriertheiten ging der erste Satz deutlich an die Gastgeberinnen. Im zweiten Durchgang gestaltete der MTV das Spiel enger, vergab den Satzausgleich aber vor allem durch zu viele Aufschlagfehler.

„Im dritten Satz haben wir uns dann besser konzentriert und durch gut gelegte Bälle gepunktet“, erklärte Kapitänin Sinja Uhlhorn, zum einzigen Satzgewinn des Nachmittags. Denn bereits nach dem Seitenwechsel schlichen sich die alten Fehler wieder ein. Vor allem mit den guten Angaben der Hildesheimerinnen hatte der MTV zu kämpfen. „Annahme und Abwehr waren sehr träge bei uns. Außerdem kamen wir nicht gegen die Angriffe der Mittelblockerinnen von Hildesheim an“, zog Uhlhorn ein ernüchterndes Fazit nach dem gebrauchten Nachmittag.

MTV Salzgitter: Schmidt, Schäfer, Reistel, Lenz, Bethe, Uhlhorn, Illing, Hilger, Franz, Matthias.

mh