Salzgitter. Die beiden Salzgitteraner Vereine treffen zum Auftakt der Rückrunden-Vorbereitung auf den TSV Germania Lamme und die SV Gifhorn

Die Hallensaison der Fußballer hat mit der Stadtmeisterschaft am vergangenen Wochenende ihren Abschluss gefunden. Für die hiesigen Teams geht es nun wieder unter freien Himmel weiter. Während Hallenvizemeister TSV Hallendorf bereits am vergangenen Sonntag bei Landesligist SV Lengede (0:4) das erste Testspiel bestritt, legen an diesem Sonntag nun die Bezirksligisten Union Salzgitter und Fortuna Lebenstedt los.