Broitzem. Nils Schulze scheitert überraschend in der Vorrunde. Für Felix Wilke ist nach guter Leistung im Achtelfinale Feierabend.

Der erhoffte große Wurf blieb aus. Die Spieler des SV Union Salzgitter kehrten ohne Medaillen von den Tischtennis-Landesmeisterschaften aus Broitzem zurück. Insgesamt bewarben sich bei den Titelkämpfen an beiden Wettkampftagen mehr als 140 Aktive aus Niedersachsen um die Podestplätze. Bereits vorab für die Finalrunde der besten 32 hatten sich die Regionalligaspieler Nils Schulze und Felix Wilke wegen ihrer hohen QTTR-Werte qualifiziert. Die Fahrkarte für dieses Feld erhielt zudem Darius Schön aus der Reserve der Salzstädter.

Nach der Papierform gehörte vor allem Nils Schulze zu den Medaillenkandidaten. Mit seinem QTTR-Wert von 2131 Punkten belegte der 23-Jährige Rang 2 in der Hitliste. Lediglich Nachwuchshoffnung Mathis Kohne (16) vom Drittligisten Oldenburger TB startete mit einem noch höheren Wert (2199). Zwar glückte Schulze zum Auftakt in der Gruppenphase ein 3:2-Erfolg gegen Anton Anton vom Verbandsligisten ESV Lüneburg, aber die hauchdünne 9:11-Schlappe im Entscheidungssatz gegen den 19-jährigen Paul Gottschlich von Verbandsliga-Spitzenreiter Hemmingen-Westerfeld gehörte ebenso wenig zum Plan wie die Fünfsatz-Schlappe gegen den späteren Finalisten Maris Miethe (14) vom SC Barienrode. „Paul Gottschlich hat gegen Nils wohl das Spiel seines Lebens gemacht“, sagte Mannschaftskollege Felix Wilke. Schließlich fehlten dem enttäuschten Schulze zwei mickrige Punkte zum Erreichen der Hauptrunde.

Felix Wilke ist trotz seines Ausscheidens im Achtelfinale zufrieden mit seiner Leistung

Die erreichte Wilke, der in seiner Gruppe mit einem 3:0-Triumph über Lennard Kruschewski (TSV Adelheidsdorf) ebenso die Voraussetzung für ein Weiterkommen schuf wie gegen Timo Shin (Hannover 96), den der 25-jährige Sölter 12:10, 11:7, 8:11, 11:3 bezwang. Nicht zum Zug kam der Angreifer mit seinen Attacken gegen Turnierfavorit Mathis Kohne (1:3). Der topgesetzte Jugend-Nationalspieler musste in der ersten Hauptrunde jedoch gegen seinen Mannschaftskameraden Bastian Meyer ebenso die Segel streichen wie Wilke, der im Achtelfinale dem Zweitliga-erfahrenen Martin Gluza 8:11, 11:7, 10:12, 8:11 unterlag. „Schade, ich habe leider einen Satzball nicht nutzen können. Trotzdem habe ich so gut wie lange nicht mehr gespielt“, äußerte sich Wilke trotz der Niederlage gegen den späteren Bronzegewinner zufrieden.

Für Darius Schön (21) kam nach zwei Niederlagen gegen Oliver Tüpker (SF Oesede) und Lukas Brinkop (TuS Celle) sowie einem Erfolg über Florian Kiesow (TSG Ahlten) ebenfalls in der Vorrunde das Aus.