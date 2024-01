Thiede. Die B-Juniorinnen gewinnen in der Handball-Landesliga bei der HSG Rhumetal nach Pausenrückstand noch deutlich mit 31:20.

Die B-Jugend-Handballerinnen des FC Viktoria Thiede haben sich den Spitzenplatz in der Landesliga zurückerobert. Durch das 31:20 (11:13) bei der HSG Rhumetal zogen die Thiederinnen nach Punkten mit den Sportfreunden Söhre gleich und haben das um acht Treffer bessere Torverhältnis.

Nach der Niederlage im Topspiel gegen Söhre hieß es für die Viktoria, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Gegen den Tabellenvorletzten Rhumetal ging es darum, von der ersten Sekunde an aufmerksam zu sein und eine konzentrierte Leistung abzurufen. „Leider agierten wir in der Abwehr viel zu langsam und das Angriffsspiel war gespickt von technischen Fehlern sowie Fehlwürfen aus guten Positionen. Daher lagen wir zur Halbzeit verdient mit zwei Toren hinten“, analysierte Trainer Fabian Kracik.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wuchs der Rückstand gar auf vier Tore an (13:17). Doch ein 10:0-Lauf innerhalb von zwölf Minuten wendete das Blatt zugunsten der Gäste (23:17). „Die Abwehr fasste endlich richtig zu, Sophie Paul im Tor konnte einige Bälle entschärfen und im Angriff wurden die Würfe sicher verwandelt. Obwohl wir in der ersten Halbzeit weit unter unseren Möglichkeiten gespielt haben, ist es trotzdem nicht selbstverständlich, so aus der Halbzeit zu kommen“, freute sich Kracik über die Leistungssteigerung und den letztlich verdienten Sieg.

Viktoria Thiede: Paul – Burgdorf 6 Tore, Grziwa 2, Denecke 1, Schulze, Friebe, Witt 1, Rosenhagen 11, Ascione 8, Glomb 1.

