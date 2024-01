Lebenstedt. Bei der Nordharzmeisterschaft im Hallenfußball setzt sich sowohl bei den A- als auch bei den B-Junioren der MTV Wolfenbüttel durch.

Den B-Junioren der JSG im Innerstetal ist der ganz große Wurf in der Endrunde der Hallenmeisterschaft des Fußball-Kreises Nordharz verwehrt geblieben. Der Landesligist MTV Wolfenbüttel setzte sich in der Gymnasiumsporthalle am Fredenberg im direkten Duell gegen den Nordharzligisten durch und qualifizierte sich für die Bezirksmeisterschaft. Die Lessingstädter holten sich auch bei den A-Junioren den Nordharzmeistertitel.

A-Junioren: Eine kurzfristige Absage der JSG Langelsheim wegen Personalmangels zwang Staffelleiter Holger-Michael Tiburczy zu einer Änderung des Spielplanes. Mit nur vier Teams wurde die Endrunde ausgetragen. Alle Spiele der JSG Langelsheim wurden mit 3:0 für den Gegner gewertet. Landesliga-Tabellenführer MTV Wolfenbüttel setzte sich erwartungsgemäß am Ende gegen die Nordharzligisten Fortuna Lebenstedt sowie JSG OderwaldI und II durch. Stimmung in der Halle gab es nur beim 2:2 der JSG Oderwald I gegen den späteren Nordharzmeister aus dem Wolfenbütteler Meesche-Sportpark. Der MTV Wolfenbüttel vertritt am Sonntag (ab 14 Uhr) in der Amselstieghalle in Lebenstedt bei der Bezirksmeisterschaft die Farben des Kreises Nordharz.

B-Junioren: Mit dem Landesligisten BV Germania Wolfenbüttel hatte die JSG im Innerstetal gleich in der ersten Partie einen dicken Brocken vor der Brust. Die Schützlinge von Trainer Tim Linnemann gingen durch Nico Bendorf mit 1:0 in Führung. Doch die Germanen erzielten zwei Minuten vor Ultimo durch Dominik Horns den 1:1-Ausgleich. Anschließend entwickelte sich zwischen der JSG im Innerstetal, dem MTV Wolfenbüttel und dem BV Germania Wolfenbüttel ein Dreikampf an der Tabellenspitze. Die Kicker vom Elber Berg fuhren mit Siegen gegen den SCU SalzGitter II (1:0), die JSG Oker/Harlingerode (1:0) und die JSG Schladen/Gielde (4:0) neun Punkte ein.

JSG im Innerstetal verliert das Gruppenfinale gegen den MTV Wolfenbüttel nur knapp

Der MTV Wolfenbüttel unterlag im Derby mit 1:2 gegen den BV Germania Wolfenbüttel. Damit war für Hochspannung für das Abschlussspiel gesorgt. Der JSG im Innerstetal hätte ein Remis gegen den MTV zum Titelgewinn gereicht. Die Lessingstädter legten jedoch schnell eine 2:0-Führung vor. Murat Dag besorgte zwei Minuten vor der Schlusssirene den 1:2-Anschlusstreffer. Mit Glück und Geschick verteidigte der Landesligist am Ende den knappen Vorsprung. Der Jugendleiter des SVI, Tom Brackelmann, und Trainer Linnemann waren am Ende mit dem dritten Platz zufrieden. „Wir haben als Nordharzligist gegen die höherklassigen Teams gut mitgehalten. Uns hat das Quäntchen Glück gefehlt. Jetzt wollen wir auf dem Feld nach dem Titel greifen“, lobte Brackelmann den Gesamtauftritt seiner Mannschaft.