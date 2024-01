Lebenstedt. Die Salzgitteraner ringen die Beach Devils Timmendorf mit 3:2 nieder und zeigen eine starke Leistung gegen das Topteam der Liga.

Die Salzgitter Icefighters haben „Big-Points“ im Kampf um eine bessere Ausgangslage in den Play-offs der Eishockey-Regionalliga gesammelt. Das Team von Trainer Radek Vit zeigte eine starke Leistung gegen Spitzenreiter Beach Devils Timmendorf und siegte vor heimischer Kulisse mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Damit schlossen die Icefighters das Wochenende nach dem Sieg am Samstag in Wunstorf mit fünf Punkten ab und kletterten auf Rang 5 der Tabelle.

In der 64. Minute schnappte sich Ron Friedrich an der Mittelinie den Puck, zündete über seine rechte Angriffsseite noch einmal den Turbo und schloss dann mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zum vielumjubelten 3:2-Siegtreffer der Icefighters ab. Die mit knapp 350 Zuschauern gefüllte Eissporthalle am Salzgittersee verwandelte sich in ein Tollhaus. Denn der Siegtreffer der Hausherren gegen den Tabellenführer aus Timmendorf war hochverdient.

Starkes Mitteldrittel ebnet den Weg zum Sieg der Salzgitter Icefighters

„Wir haben ein super Spiel abgeliefert“, freute sich Trainer Radek Vit über die Leistung seiner Mannschaft. Vor allem im zweiten Drittel hatten die Icefighters die Gäste förmlich an die Wand gespielt und einen 0:1-Rückstand aus dem ersten Abschnitt durch Treffer von Wladislaw Baumgardt (31.) und Ales Kosnar (34.) in eine verdiente Führung gedreht. „Wir haben sowohl im Sturm als auch in der Abwehr richtig stark agiert“, sagte Vit, der lediglich fünf schwächere Minuten zum Ende des Mitteldrittels bemängelte. In diesen fing sich Kosnar unter anderem eine Zwei-Minuten-Strafe.

Nach etwas Rückstand zu Saisonbeginn ist Ron jetzt wieder voll auf der Höhe. Er hat sich mit dem Treffer für eine sehr gute Leistung belohnt. Radek Vit - Trainer der Salzgitter Icefighters, über seinen Siegtorschützen Ron Friedrich

In Unterzahl klingelte es dann 98 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 2:2 im Kasten von Icefighters-Keeper Dennis Korff. Doch die Hausherren ließen sich nicht aus dem Konzept bringen, spielten weiter konzentriert und hatten wie schon in den vorangegangenen Dritteln ein Chancenplus. Einzig der Siegtreffer wollte in der regulären Spielzeit nicht mehr fallen. Das erledigte dann bekanntlich Ron Friedrich in der Verlängerung. Dass der Ur-Salzgitteraner zu solch einem Kraftakt nach 64 Minuten noch in der Lage ist, war seinem Trainer bewusst: „Nach etwas Rückstand zu Saisonbeginn ist Ron jetzt wieder voll auf der Höhe. Er hat sich mit dem Treffer für eine sehr gute Leistung belohnt“, lobte Vit.

Gleichzeitig wurde der Coach durch den Sieg in seiner Annahme bestätigt, dass in der Liga jede Mannschaft schlagbar ist: „Das haben wir gegen die Harzer Falken bewiesen und jetzt auch gegen Timmendorf. Wir bestimmen mit unserer Leistung, wie ein Spiel ausgeht.“

