Salzgitter. Der Lebenstedter Handball-Regionsoberligist zieht sein Team aufgrund von Personalmangel zurück. Auch die HSG LiSa verliert deutlich.

Nichts zu holen gab es zum Jahresauftakt für die hiesigen Handball-Regionsoberligisten. Die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) unterlag beim neuen Tabellenführer HSG Langelsheim/Astfeld 26:34. Noch schlimmer traf es den SV Fortuna Lebenstedt, der in seinem Heimspiel von Landesliga-Absteiger HSG Bad Harzburg/Vienenburg mit 16:38 überrollt wurde.

HSG Langelsheim/Astfeld – HSG LiSa 34:26 (18:11)

Emotionsgeladen war mal wieder das Derby zwischen den LiSa-Luchsen und Langelsheim. Die Gastgeber lagen von Beginn an in Führung, die Luchse liefen stetig einem Rückstand hinterher. Bis tief in die erste Halbzeit blieben die Gäste aber stets in Schlagdistanz. „Das Spiel war soweit fast immer auf Augenhöhe. In den letzten sechs Minuten haben wir leider nicht mehr so dagegenhalten können und sind mit einem deutlichen Rückstand in die Pause gegangen“, berichtete Luchse-Trainer Torben Krause. Mit einem 5:1-Lauf hatte sich Langelsheim auf sieben Tore abgesetzt.

Im zweiten Abschnitt stellte Krause seine Abwehr um, was gut funktionierte und Langelsheim aus dem Rhythmus brachte. „Vorne haben wir nur unsere Chancen nicht reingemacht, weil der gegnerische Torwart gut gehalten hat und wir zudem zu oft Bekanntschaft mit Latte oder Pfosten geschlossen haben“, haderte Krause mit der Abschlussquote seiner Mannschaft. So konnten die Luchse den Abstand nicht verkürzen. „Langelsheim war körperlich voll da und hat auch gut gespielt. Es war ein schönes Derby, nur halt nicht erfolgreich für uns“, meinte Krause.

Fortuna Lebenstedt – HSG Bad Harzburg/Vienenburg 16:38 (5:20)

Alles andere als schön war der letzte Auftritt der Fortunen. „Die erste Halbzeit war die schlechteste Leistung, die ich je von uns gesehen habe“, rang Trainer Matthias Pichel um Worte. Es war mehr als ein Klassenunterschied zwischen dem Vorjahresmeister, der in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga gescheitert war, und dem Landesliga-Absteiger. Nur fünfmal zappelte das Netz hinter Harzburgs starkem Torhüter, an dem sich die Krähenrieder Jungs förmlich die Zähne ausbissen. Auf der Gegenseite feierten die Gäste ein Schützenfest, denn die Abwehr der Lebenstedter stand nur auf dem Papier.

Vielleicht lag es auch daran, dass die Fortunen zum letzten Mal auf die Platte gingen, denn der Rest der Saison wird ohne sie stattfinden. „Wir ziehen die Mannschaft aus der Liga zurück“, bestätigte Pichel, der schon seit Monaten mangels Teilnehmern so gut wie kein Training geben konnte. Das zeigte sich auf dem Feld, wo die Gastgeber alles vermissen ließen, was sie einst so stark gemacht hatte. Keine positive Körpersprache, null Rückzugsverhalten und kaum einstudierte Spielzüge – so war den robusten Gästen nicht beizukommen. „So ein Debakel habe ich mir zum Abschied nicht vorgestellt, immerhin haben wir uns in der zweiten Hälfte etwas mehr gewehrt“, resümierte ein zerknirschter Pichel.