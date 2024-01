Lebenstedt. Der TSV Hallendorf schießt sich mit 7:0 Toren und neun Punkten ins Halbfinale. Union muss sich im direkten Duell geschlagen geben.

Wer auf den Ausgang der Endrunden-Gruppe B gewettet hätte, wäre sicherlich nicht reich geworden. Mit dem SV Union Salzgitter und dem TSV Hallendorf haben sich die Favoriten durchgesetzt und zogen ins Halbfinale ein.

Der TSV Hallendorf wurde seinem Ruf als Favoritenschreck in Gruppe B der Hallenstadtmeisterschafts-Endrunde vollauf gerecht. Nach einem verdienten 2:0 zum Auftakt im Nordharzliga-Duell gegen den TSV Salzgitter, ging auch die zweite Partie gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Union Salzgitter mit 2:0 an die junge Truppe von Gökcin Özgür. Dabei zeigten die Hallendorfer teilweise spektakulären Kombinationsfußball. Auch das dritte Spiel der Gruppe B ging 2:0 aus, dabei setzten sich die Unioner im Bezirksliga-Duell gegen den SV Innerstetal durch. Erst der TSV Salzgitter durchbrach das Standardergebnis und siegte überraschend deutlich mit 3:0 gegen den SVI, der damit nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen hatte. Vor den abschließenden beiden Spielen führten die beiden Nordharzligisten TSV Hallendorf und TSV Salzgitter die Tabelle an. Eine faustdicke Überraschung lag in der immer hitzigeren Luft der Amselstieghalle.

Der Druck im entscheidenden Spiel zwischen dem SV Union Salzgitter und dem TSV Salzgitter lag deutlich auf den Schultern des Bezirksligisten. Gut, dass Marvin Haka mit seinem frühen 1:0 für die Eisernen für eine Nervenberuhigung sorgen konnte. Als wenig später Joel Robin Glaub das 2:0 nachlegte, schien die Partie entschieden. Doch die Gallier aus Lebenstedt dachten gar nicht daran aufzustecken. Timothy Ernst machte die Partie mit seinem 1:2 sechs Minuten vor dem Ende wieder heiß. Ein Unentschieden hätte dem TSV gereicht, um die Unioner aus dem Wettbewerb zu kegeln. Doch die Sensation blieb aus. Florian Koziol machte mit seinem Hammer zum 3:1 in den rechten Winkel alles klar für den SV Union.

Damit war die Spannung plötzlich komplett aus der Gruppe. Denn im abschließenden Spiel zwischen dem TSV Hallendorf und dem SV Innerstetal ging es nur noch darum, wer als Gruppenerster ins Halbfinale einzieht. Ein Unentschieden reichte den Hallendorfern, um Platz 1 zu erobern. Das reichte dem TSV allerdings nicht. Durch das 3:0 zogen die Blau-Gelben mit der perfekten Punktzahl von neun Zählern in die K.o.-Runde ein.