Lebenstedt. In der Lebenstedter Amselstieghalle geht es am Samstag um den ersten Titel des Jahres – und vor allem um jede Menge Prestige.

Gibt es einen Wiederholungstäter oder einen Premierensieger? Diese Frage stellt sich bei der Endrunde der 35. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, die am Samstag ab 14 Uhr in der Lebenstedter Amselstieghalle stattfindet. Veranstalter Fortuna Lebenstedt erwartet eine „volle Hütte“.

Dabei treten die Krähenrieder Jungs als Rekordchampion und Titelverteidiger auf. Bei der bislang letzten Austragung 2020 sicherte sich die Fortuna bereits ihre neunte Stadtmeisterschaft in der Halle. Favoriten auf den Titel in diesem Jahr sind allerdings andere, allen voran Landesligist Germania Bleckenstedt. Allerdings dürfte auch Bezirksliga-Spitzenreiter Union Salzgitter ein Wörtchen mitreden. Von vielen Konkurrenten wird zudem Nordharzligist TSV Hallendorf genannt und ist längst kein Geheimtipp mehr. Oder wird es vielleicht am Ende ein Überraschungssieger?

Mit dem TSV Üfingen, dem TSV Salzgitter und dem SV Innerstetal warten neben dem TSV Hallendorf immerhin gleich drei weitere Mannschaften auf den ersten Sieg in der Amselstieg. Die Lokalsportredaktion hat sich bei den acht Trainern der Endrunden-Teilnehmer umgehört, wie groß die Vorfreude auf den Budenzauber am Samstag ist.

Die bisherigen Hallenstadtmeister 1987: Fortuna Lebenstedt

1988: Sportfreunde SZ

1989: Sportfreunde SZ

1990: Sportfreunde SZ

1991: RW Steterburg

1992: RW Steterburg

1993: SC Gitter

1994: Sportfreunde SZ

1995: VfL Salder

1996: Sportfreunde SZ

1997: RW Steterburg

1998: Sportfreunde SZ

1999: Union Salzgitter

2000: SC Gitter

2001: Fortuna Lebenstedt

2002: Fortuna Lebenstedt

2003: Fortuna Lebenstedt

2004: Fortuna Lebenstedt

2005: GA Gebhardshagen

2006: Fortuna Lebenstedt

2007: Borussia Salzgitter

2008: Borussia Salzgitter

2009: Borussia Salzgitter

2010: Union Salzgitter 2011: SC Gitter 2012: kein Sieger 2013: VfL Salder 2014: Fortuna Lebenstedt 2015: SC Gitter 2016: KSV Vahdet SZ 2017: Fortuna Lebenstedt 2018: KSV Vahdet SZ 2019: Germ. Bleckenstedt 2020: Fortuna Lebenstedt

Gruppe A: Germania Bleckenstedt, Fortuna Lebenstedt, TSV Üfingen, Glück Auf Gebhardshagen

Germania Bleckenstedt: Beim Landesligisten ist die Ausgangslage klar: „Wir sind die höchstspielende Mannschaft und alle wollen uns ärgern. Das ist uns durchaus bewusst“, sagt Germania-Coach Gökhan Arikoglu, für den die persönliche Endrunden-Teilnahme ein Wettlauf mit der Zeit wird, da er gesundheitlich angeschlagen ist. Ob mit oder ohne Cheftrainer, die Bleckenstedter wollen so weit kommen, wie es geht, und „das bedeutet Finale“. Am Ende soll bestenfalls der zweite Titel nach 2019 gefeiert werden. Als stärksten Gegner der Gruppe nennt Arikoglu überraschenderweise Nordharzligist Glück Auf Gebhardshagen. „Wobei wir uns gegen Üfingen bei den vergangenen Heimspielen auch immer schwergetan haben.“

Glück Auf Gebhardshagen: Die Knappen haben in der Vor- und Zwischenrunde starke Leistungen gezeigt und sich ohne Niederlage ins Finalwochenende gespielt. Dabei schaltete das Team von Trainer Timo Kleiner auch Bezirksligist VfL Salder aus. Die Vorschusslorbeeren aus Bleckenstedt sind also nicht ganz unbegründet. Der Glück Auf-Coach sieht die Finalturnier-Teilnahme seiner Jungs jedoch eher als „Bonusrunde“, in der seine Mannschaft Selbstvertrauen tanken kann. „Wir wollen die ,Großen‘ ein bisschen ärgern, uns gut verkaufen und vor allem verletzungsfrei bleiben. Drei Spieler fallen wegen Bänderproblemen bereits aus, mehr sollten es nicht werden“, ordnet Kleiner ein.

Verlassen können sich die Gebhardshagener traditionell auf ihren lautstarken Anhang: „Die Fans planen auf jeden Fall die eine oder andere Aktion. Ich lasse mich überraschen. Wichtig ist, dass alles im Rahmen bleibt und die Emotionen nicht überkochen. Wir wollen ein schönes Fußballfest feiern“, appelliert Kleiner.

TSV Üfingen: Auch TSV-Trainer Frank Leitermann appelliert an die Zuschauer: „Gerade das Spiel gegen Bleckenstedt ist als Derby speziell. Aber lasst uns die Energie auf den Hallenboden bringen und nicht von außen noch Öl ins Feuer gießen.“ Sportlich würde sich der Coach freuen, wenn das Spiel gegen die Germanen zu einem Endspiel um den Halbfinaleinzug wäre. „Alle Mannschaften haben was drauf und stehen nicht umsonst in der Endrunde. Jeder hat das Zeug, den Titel zu holen“, sagt Leitermann und schließt sein Team dabei nicht aus.

Im Finale des WhK Open Stadtpokals 2023 setzte sich Germania Bleckenstedt (in Grau) gegen den TSV Üfingen durch. Beide Teams bestreiten am Samstag das letzte Spiel der Gruppe A. © regios24 | Stefan Lohmann

Fortuna Lebenstedt: „Wir sind nicht der Topfavorit, aber wir wollen so weit kommen wie möglich“, sagt Fortuna-Coach Daniel Reinsch vor der Endrunde. Das Halbfinale sei das Ziel, und dann könne viel passieren. Wobei Bleckenstedt, Union und Hallendorf die Mannschaften seien, die es zu schlagen gelte. „Wir wollen Spaß haben vor dieser prächtigen Kulisse. Falls jemand etwas anderes vor hat, soll er gleich zu Hause bleiben“, sendet Reinsch eine klare Botschaft für einen fairen Umgang miteinander.

Gruppe B: Union Salzgitter, SV Innerstetal, TSV Hallendorf, TSV Salzgitter

Union Salzgitter: Beim SV Union will man im Vergleich zur Zwischenrunde, in der noch nicht alles gepasst hat, eine Schippe drauflegen. „Es gab schon einige Überraschungen in der Zwischenrunde, und wir sind in einer Gruppe, in der das Überraschungspotenzial nicht gerade gering ist. Aber wir wissen auch, dass wir es besser machen können als noch vor einer Woche, und wollen ins Halbfinale“, gibt sich Union-Coach Lars Freytag kämpferisch. Generell sei die Vorfreude auf das „coole Event“ in seiner Mannschaft sehr groß.

Bezirksliga-Spitzenreiter Union Salzgitter (in Blau Jonas Teuber) geht als leichter Favorit in die Endrunden-Gruppe B. © regios24 | Stefan Lohmann

SV Innerstetal: Der SV Innerstetal hat sich nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem FC Viktoria Thiede für die Endrunde qualifiziert. „Wir hatten noch kein Hallenturnier in diesem Winter gespielt, darum ist der holprige Start auch erklärbar“, so SVI-Coach Frank Dierling. Die Chancen auf den ersten Titelgewinn seiner Mannschaft überhaupt beziffert Dierling auf 60 Prozent. „Es ist alles möglich, und warum sollte ich hier sagen, dass wir gar keine Chance haben. Ich will jedes Spiel gewinnen, das gilt auch für die Halle!“

TSV Hallendorf: Die Hauptaufgabe von TSV-Coach Gökcin Özgür war in der vergangenen Woche, seine Jungs auf den Teppich zurückzuholen. „Die Zwischenrunde war stark, wir haben Vahdet Salzgitter aus dem Turnier gekegelt, und natürlich haben meine Spieler auch mitbekommen, dass wir als Geheimfavorit gehandelt werden. Aber wir sind eine junge Truppe und keiner von meinen Jungs hat jemals vor solch einer Kulisse gespielt. Das ist für alle neu“, betont Özgür, der seine Mannschaft auf diese spezielle Atmosphäre vorbereitet hat: „Die Jungs sollen Spaß haben. Für den Verein ist die Endrunden-Teilnahme nach den schwierigen vergangenen Jahren eine Riesensache!“

Der TSV Hallendorf (in Blau) will nach dem 4:1-Coup gegen den KSV Vahdet (in Rot) in der Zwischenrunde auch in der Endrunde eine gute Rolle spielen. © regios24 | Günter Schacht

TSV Salzgitter: Gallier-Trainer Yasin Bayrakdar durfte selbst schon zweimal bei der Endrunde starten und weiß um die besondere Atmosphäre in der Halle. „Wir haben es unter die besten acht Teams geschafft. Das ist ein großer Erfolg und meine Spieler haben sich die Spiele bei der Endrunde einfach verdient“, stellt Bayrakdar klar. Seine Mannschaft habe die Spannung über die komplette Woche hochgehalten und freue sich auf die Spiele gegen Union, den SVI und den TSV Hallendorf. „Die Gruppenauslosung hätte schlimmer für uns ausfallen können“, bewertet Bayrakdar die Konkurrenz.