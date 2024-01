Wunstorf/Lebenstedt. Die Aufgaben der Salzgitteraner könnten unterschiedlicher kaum sein – es geht gegen das Schlusslicht und den Tabellenführer.

Das erste von zwei Doppelspieltags-Wochenenden in Folge bietet für die Salzgitter Icefighters in der Eishockey-Regionalliga ein krasses Kontrastprogramm. Zunächst tritt die Mannschaft von Trainer Radek Vit am Samstag ab 20 Uhr bei den bislang punktlosen Wunstorf Lions in Mellendorf an, am Sonntag empfangen sie dann ab 18.30 Uhr den aktuellen Tabellenführer Beach Devils Timmendorf in der Eissporthalle am Salzgittersee.