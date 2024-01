Hattorf. Der Tischtennisspieler von Union Salzgitter gewinnt nach einigen Schwierigkeiten das 46. Neujahrs-Turnier des TTC Hattorf.

Wie schon in den Vorjahren war auch das 46. Neujahrs-Turnier des TTC Grün-Weiß Hattorf ein Magnet für Tischtennisspieler aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Dem Lockruf der Südharzer folgten mehr als 400, meist männliche, Aktive. Zu ihnen gehörten auch mehrere Spieler aus der Salzstadt, die in unterschiedlichen Leistungs- und Altersklassen an zwei Wochenenden am Start waren.