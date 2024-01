Gebhardshagen. Das Schauturnen lockt 400 begeisterte Besucherinnen und Besucher in die Burgsporthalle und bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Der SV Glück Auf Gebhardshagen begann das neue Jahr mit dem turnerischen Höhepunkt, dem Schauturnen. Was so altbacken klingt, ist eine immer wieder neu gedachte Show, die klar über Turnen und Tanzen hinausgeht und weit über die Ortsgrenzen von Gebhardshagen bekannt ist. Darum waren die 400 Eintrittskarten auch in kurzer Zeit ausverkauft.