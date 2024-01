Gifhorn. Die Partie beim Tabellenzweiten dauert nur etwas über zwei Stunden. Durch die 2:9-Niederlage spitzt sich die Lage im Abstiegskampf zu.

Wie nicht anders zu erwarten, ist die Überraschung ausgeblieben. Der abstiegsbedrohte SV Union Salzgitter II geriet beim Tabellenzweiten der Tischtennis-Landesliga, TTC Schwarz-Rot Gifhorn, mit 2:9 unter die Räder. Die brenzlige Situation des Drittletzten verschlechterte sich zudem, weil der VfL Oker zeitgleich mit seinem unerwarteten 9:3-Coup über den TTV Geismar Boden gutmachte und sich wohl aus der Gefahrenzone verabschiedete. Dort wetteifern mit dem RSV Braunschweig, Union II, dem SV Sandkamp und dem SV Broitzem vier Aspiranten um den Relegationsplatz. Da sich die Staffel aus elf Teams zusammensetzt, müssen definitiv drei Mannschaften in die Bezirksoberliga absteigen.

Zum Spiel: Die Mühlenstädter haben ein ganz anderes Ziel vor Augen – den Aufstieg in die Verbandsliga. Der Klassenunterschied spiegelte sich in der kaum mehr als zweistündigen Auseinandersetzung nicht nur im Ballverhältnis (381:314), sondern auch im Satzverhältnis wider (27:12). Wehrhaft zeigte sich zum Auftakt lediglich das Einser-Duo Darius Schön/Pascal Ludolph, das Yannis Horstmann und Reservist Stefan Lücke in drei Sätzen besiegten Ersatzmann Lücke ermöglichte auch Peter Scheer, seine negative Bilanz (7:10) aufzupeppen.

Unions Kapitän Florian Wegner verpasst eine weitere Ergebniskosmetik

Weitere Chancen zu einer Ergebniskosmetik besaßen noch Darius Schön und Florian Wegner. Zunächst beherrschte Frontmann Schön seinen Widersacher Horstmann fast nach Belieben (11:5, 11:7), ehe der frühere Zweitligaspieler den Schalter umlegte. „Plötzlich hat Yannis jeden Ball getroffen“, wunderte sich Kapitän Wegner, der die weiteren Sätze mit 9:11, 8:11 und 3:11 und somit das Duell verlor.

Kaum anders erging es Wegner in seinem Einzel, in dem er nicht nur im ersten Satz (16:18) reihenweise Satzbälle gegen Thorsten Jung vergab, sondern auch im zweiten Satz eine 10:8-Führung nicht nutzte. „Das war wirklich schade, weil ich den dritten Satz klar 11:2 gewann“, bedauerte Wegner seine spätere 2:3-Niederlage. „Mich nervte allerdings auch die lange Vorbereitungsphase für seine eingedrehten Tomahawk-Aufschläge.“ Alle anderen Begegnungen des ungleichen Duells wurden zu einer sicheren Beute der Schwarz-Roten.

