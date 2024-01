Kassel. Die Zweitliga-Scherekegler des TSV Salzgitter nehmen aus Kassel den zweiten Auswärtspunkt der Saison mit. Die Konkurrenz spielt mit.

Die Null in der Tabelle ist verschwunden! Mit plus Eins gehen die Zweitliga-Scherekegler des TSV Salzgitter in die letzten drei Saisonpartien. Dank des zweiten Auswärtspunktes, den die Mannen um Sportwart Jörg Brandenburg von der KSG Kassel mitbrachten. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage (4576:4685 Holz, 34:44 EWP) zu Buche. „Wir haben verdient einen Punkt geholt. Wir können insgesamt zufrieden sein“, betonte Brandenburg.