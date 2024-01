Salzgitter-Bad. Der Darts-Bundesligist Lumberjacks Salzgitter schlägt den DC Vegesack Bremen mit 9:3 und punktet anschließend auch gegen Steinfurt.

„Das war das stärkste Spiel unserer Bundesliga-Historie“, jubelte Sportwart Christian Switalla nach dem sensationellen 9:3 der Lumberjacks Salzgitter über Darts-Rekordmeister DC Vegesack Bremen zum Jahresauftakt. 77,4 Punkte pro Aufnahme in den Einzeln, 73,5 in den Doppeln und 76,1 über alle Partien, es war ein Match der Superlative aus Sicht der Sölter.

„Das war Wahnsinn. Es hat einfach alles funktioniert, vor allem haben wir kaum Aufnahmen zum Checken benötigt und die Darts hochprozentig in den Doppelfeldern versenkt“, staunte Switalla. Zwar waren die Bremer nicht in absoluter Bestbesetzung angetreten, doch auch sie hatten nur eine einzige Partie, die schlechter war, als der niedrigste Schnitt eines Lumberjacks.

Lumberjacks ziehen in den Einzeln davon

Trotzdem führten die Gastgeber nach den Einzeln bereits mit 6:2 und hatten den Trend nach vier Niederlagen in Folge gestoppt. Suleiman Naamo hatte zum Auftakt noch das Nachsehen, dann sorgten Steffen Müller, Eric Gohde, Florian Socha, Maik Switalla, Marcel Erba und Sven Herre für jede Menge Glücksgefühle. Markus Netuschil verpasste hauchdünn den vorzeitigen Tagessieg.

Im ersten Doppel machten Eric Gohde und Marcel Erba diesen dann perfekt. Markus Netuschil und Denny Gastmann erhöhten parallel. Florian Socha und Maik Switalla gaben ihre Partie ab, während Steffen Müller und Sven Herre mit 4:3 den Endstand herstellten. „Das Team hat den Abstiegskampf angenommen und sich den Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient. Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn alles funktioniert“, strahlte Switalla.

Gegen Steinfurt geht es hin und her

Ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten gab es im zweiten Spiel. Ex-Lumberjack Michael Bernt wollte mit dem Darts-Team Steinfurt die Punkte aus der Stahlstadt entführen. Er selbst münzte seine Motivation in zwei Siege um. Im Einzel ließ er Eric Gohde mit 4:0 ziemlich alt aussehen und auch im Doppel war es ein klares 4:1 über Florian Socha/Maik Switalla. Insgesamt ging es punktetechnisch jedoch hin und her. In jeder Runde holten die Lumberjacks einen Sieg und einer ging an Steinfurt. Suleiman Naamo, Florian Socha und Maik Switalla hielten die Gastgeber im Rennen. Das letzte Einzel war wie schon gegen Bremen eine Nervenschlacht für Netuschil. Erneut ging es in den Decider, dieses Mal behielt er im siebten Leg die Oberhand und fügte Daniel Skoda die erste Saisonniederlage zu.

Eric Gohde und Marcel Erba brachten die Lumberjacks im ersten Doppel in Führung, die Markus Netuschil/Denny Gastmann und Florian Socha/Maik Switalla jedoch nicht behaupten konnten. Steffen Müller und Luca Schurig retteten mit einem 4:2-Sieg das 6:6-Unentschieden. „Nach dem unerwartet hohen Sieg über Bremen war das eine hart umkämpfte Punkteteilung, aber alle sind happy und freuen sich über drei gewonnene Punkte“, zog Luca Schurig ein positives Fazit. „Wir haben gekämpft, Leidenschaft gezeigt und aus unseren Möglichkeiten alles herausgeholt. Mit der Ausbeute können wir sehr zufrieden sein“, meinte Switalla abschließend.