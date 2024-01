Lebenstedt. Der Nordharzligist besiegt den Bezirksligisten aus Lebenstedt und holt Platz 1 in Gruppe C. Der TSV Üfingen landet auf Platz 2.

Bei vielen Fußball-Fans in Salzgitter gilt Nordharzligist TSV Hallendorf als Geheimfavorit auf den diesjährigen Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft. In der Zwischenrunde setzte die Truppe von Trainer Gökcin Özgür nun das nächste Ausrufzeichen in der Amselstieghalle in Lebenstedt. Der TSV setzte sich in der Hammergruppe C gegen den Bezirksligisten KSV Vahdet Salzgitter durch und schickte die Lebenstedter frühzeitig nach Hause. Das zweite Endrundenticket sicherte sich der TSV Üfingen.

Victoria Heerte und dem FC 45 Salzgitter bleibt nur die Statistenrolle

Von Anfang an war Druck auf dem Kessel in dieser Gruppe. Den Auftakt machten nämlich die beiden Bezirksligisten KSV Vahdet und TSV Üfingen im direkten Duell. Beide Teams führten jeweils einmal, um sich am Ende 2:2-unentschieden zu trennen. Das 1:0 von Vahdets Tayfun Durmus drehten Jannick Wylensek und Nils Molau in eine 2:1-Führung für die Kanalkicker. KSV-Torjäger vom Dienst, Sadik Balikci, besorgte den Endstand.

Im zweiten Spiel kam der TSV Hallendorf gegen Victoria Heerte mit einem lockeren 3:0 gut in den Turniertag. Generell hatten es die Underdogs in Gruppe C erwartungsgemäß schwer. Der FC 45 Salzgitter (2. Nordharzklasse) verließ die Amselstieg ohne eigenen Treffer und mit vier klaren Niederlagen, unter anderem auch ein 0:3 im Abschlussspiel gegen Victoria Heerte, die den drei Topteams auch jeweils unterlegen war.

Der TSV Hallendorf löst das Finalrunden-Ticket durch ein 4:1 gegen Vahdet vorzeitig

Im Spiel zwischen dem TSV Hallendorf und dem KSV Vahdet ging es dann um das erste Finalrunden-Ticket. Hallendorf ging mit sechs Punkten und 8:0 Toren aus zwei Partien ins Duell. Die Lebenstedter hatten sieben Zähler sowie 15:3 Treffer auf dem Konto und bestritten bereits ihr letztes Gruppenspiel. Direkt mit dem Anstoß schockierte der Nordharzligist den KSV. Can Akeem Özgür nutzte direkt den ersten Angriff zur Führung. Fortan entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem sich beide Teams keinen Zentimeter Raum gönnten und es immer wieder zu Unterbrechungen kam. Eine Zwei-Minuten-Strafe für Vahdet-Keeper Andreas Pogrzeba nutzte der TSV zum vorentscheidenden 2:0 durch Fabio Hajdaraj. Vahdets Leroy Uche kam seinerseits gerade von einer Zwei-Minuten-Strafe – er hatte Can Akeem Özgür nahe der Bande hart gefoult und für eine Rudelbildung gesorgt – zurück aufs Feld, da besorgte Murat-Han Kaya das 3:0. Die 1:3-Ergebniskorrektur durch Dogukan Baloglu beantwortete Muhammed Emin Atav mit dem 4:1-Endstand. Nach dem Spiel kam es erneut zu einer kleinen Rangelei zwischen beiden Teams, die wie schon während des Spiels vom aufmerksamen Ordnungsdienst des Ausrichters Fortuna Lebenstedt im Keim erstickt wurde.

Dem TSV Üfingen reicht ein Unentschieden im Abschlussspiel zum Weiterkommen

Somit stand fest, dass der TSV Hallendorf sicher in der Endrunde dabei ist. Der KSV Vahdet hingegen musste hoffen, dass die Hallendorfer im letzten Gruppenspiel gegen den TSV Üfingen ebenfalls gewinnen. Dann nämlich wären die Lebenstedter aufgrund der wesentlich besseren Tordifferenz ebenfalls weiter gewesen. Doch die Hallendorfer taten dem Bezirksligisten den Gefallen nicht. Die Üfinger gingen durch Felix Richter früh in Führung und hielten diese bis kurz vor Schluss, als Murat-Han Kaya das 1:1 markierte. Danach war Feierabend und der TSV Üfingen in der Endrunde.

„Wir haben im vergangenen Jahr noch Lehrgeld bezahlt und uns seitdem ständig weiter entwickelt. Die Jungs haben sich die Endrunde redlich verdient“, jubelte Hallendorfs Trainer Gökcin Özgür. Sein Üfinger Kollege Frank Leitermann war ebenfalls glücklich: „Wir sind in dieser Todesgruppe weitergekommen, das war eine super Leistung meiner Jungs.“