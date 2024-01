Harsefeld. Salzgitteraner zeigen Reaktion auf das 4:6 gegen Adendorf und machen gegen die Tigers bereits in den ersten zwei Dritteln alles klar.

Die Salzgitter Icefighters sind zurück in der Erfolgsspur. Mit dem 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) bei den Harsefeld Tigers hat der Eishockey-Regionalligist eine starke Reaktion auf das ärgerliche 4:6 gegen den Adendorfer EC vor Wochenfrist gezeigt. Der Anschluss an die Plätze 5 und 6 in der Tabelle ist wieder hergestellt.

Frühe Führung und starker Torwart Dennis Korff bringt Salzgitter Icefighters Sicherheit

Das Spiel in Harsefeld begann komplett nach Wunsch für die Gäste aus Lebenstedt. Ales Kosnar brachte seine Farben bereits nach 59 Sekunden in Front. Ron Friedrich (8.) und Lukas Polacik (17.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung nach dem ersten Drittel. Vor allem Polacik zeigte nach Startschwierigkeiten in Salzgitter eine gute Leistung und belohnte sich mit seinem Treffer. Dabei war das Ergebnis deutlicher, als es der Spielverlauf vermuten ließ. „Wir haben zu viele Alleingänge der Harsefelder zugelassen und können uns bei Dennis bedanken, dass wir nicht mit einem 3:3 oder gar 3:4 in die Kabinen gegangen sind“, verteilte Trainer Radek Vit ein Sonderlob an seinen Keeper Dennis Korff.

In den folgenden Dritteln bekam der Goalie weniger zu tun, weil seine Vorderleute ihren Job wesentlich besser erledigten. „Wir haben das dann wirklich clever heruntergespielt und die Führung verteidigt“, so Vit. Und damit nicht genug: Jannis Bahr erhöhte sogar noch auf 4:0 (25.). Gemeinsam mit Ales Kosnar und David Brozek bildete Bahr eine starke Reihe. Brozek ist einer von vier Förderlizenzspielern im Icefighters-Kader und machte in Harsefeld sein erstes Spiel für die Vit-Truppe. Mit drei Vorlagen konnte sich der Auftritt des Stürmers, der auch für die U20 der Kassel Huskies aufläuft, durchaus sehen lassen.

Tor von Icefighters-Goalie Dennis Korff steht nur auf dem Spielberichtsbogen

Der 1:4-Anschlusstreffer der Harsefelder Mitte des dritten Drittels sorgte nur für Ergebniskosmetik und nicht für eine Wende wie vor einer Woche gegen Adendorf. Denn die Icefighters stellten schnell den alten Abstand wieder her, wobei es zu einer scheinbaren Seltenheit kam. Im Spielberichtsbogen der Schiedsrichter wurde nämlich Torhüter Dennis Korff als Torschütze aufgeführt. „Den Treffer hat aber Niels Hilgenberg erzielt. Keine Ahnung, ob sich die Rückennummern 30 und 90 zu sehr ähneln. Es war aber auch der einzige Fehler der Schiris“, sagte Vit mit einem Lächeln. Dass sein Team ein weiteres Gegentor kassiert hatte, missfiel dem Coach allerdings: „Wir müssen auch bei klaren Spielständen bis zum Ende konzentriert durchspielen, das habe ich den Jungs auch gesagt.“ Nur ein kleiner Kritikpunkt einer ansonsten starken Mannschaftsleistung.

Tore: 0:1 Kosnar (1.), 0:2 Friedrich (8.), 0:3 Polacik (17.), 0:4 Bahr (25.), 1:4 Sherf (49., in 5:4-ÜZ), 1:5 Hilgenberg (52., in 5:3-ÜZ), 1:6 Bahr (53.), 2:6 Leskinen (55.), 2:7 Friedrich (56.).

Icefighters: Korff, Schewe – Baumgardt, Mühlpointner, Kanak, Rebig, Hilgenberg – Friedrich, Bahr, Polacik, Pape, Chrudimsky, Brozek, Starkwoski, Kosnar, Ceglarski, Rötsch.

