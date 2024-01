Groß Elbe. Fußballer Maximilian Sauer hat seine Profikarriere mit 29 Jahren für beendet erklärt und schließt sich seinem Jugendverein an.

Sowohl in der Sommer- als auch der Winterpause wird im Fußball der Begriff „Transfer-Hammer“ inflationär benutzt. Beim Neuzugang, den Bezirksligist SV Innerstetal nun an Land gezogen hat, ist die Formulierung aber fast schon eine Untertreibung. Maximilian Sauer beendet seine Profikarriere im Alter von 29 Jahren und kann stolze 96 Zweitligaspiele für Eintracht Braunschweig und Greuter Fürth sowie die deutsche A-Jugend-Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg in seiner Vita vorweisen. Nun kehrt der Groß Elber zu seinem Heimatverein zurück.