Lebenstedt. In der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft treffen die unterklassigen „Underdogs“ auf die Favoriten aus Landes- und Bezirksliga.

Akt 2 bei der 35. Hallenstadtmeisterschaft: In der Zwischenrunde des prestigeträchtigen Fußball-Budenzaubers in der Lebenstedter Amselstieghalle greifen am Samstag und Sonntag (jeweils ab 14 und 18 Uhr) auch die acht Salzgitteraner Topteams ins Geschehen ein. Sie treffen auf die zwölf Mannschaften, die sich am vergangenen Wochenende in der Vorrunde durchgesetzt haben. Die Auslosung hat spannende Konstellationen ergeben, in denen Favoritenstürze nicht ausgeschlossen sind. Die Lokalsportredaktion hat die einzelnen Gruppen unter die Lupe genommen und die „Underdogs“ aus den unteren Klassen nach ihrer Einschätzung befragt.

Rico Frank ist mit seinem FC Germania Bleckenstedt Topfavorit auf den Titel bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft. © regios24 | Stefan Lohmann

Gruppe A

Sa., ab 14 Uhr: Germania Bleckenstedt (Landesliga) SV Innerstetal (Bezirksliga), Viktoria Thiede (Nordharzliga), MTV Lichtenberg (Nordharzliga), AKV Salzgitter (1. Nordharzklasse).

Klarer Favorit in Gruppe A ist Landesligist Germania Bleckenstedt, der mit vielen technisch starken Spielern bestückt ist. Beim gut besetzten Hallenmasters in Goslar am vergangenen Wochenende, kam die Truppe von Trainer Gökhan Arikoglu bis ins Halbfinale und holte sich schlussendlich Platz 3. Im vergangenen Jahr siegten die Blau-Gelben außerdem beim erstmals ausgetragenen WhK Open Stadtpokal. Hinter Bleckenstedt ist der SV Innerstetal als Bezirksligist vom Papier her erster Anwärter auf das zweite Ticket für die Endrunde. Allerdings ist vor allem Nordharzligist Viktoria Thiede um Spielertrainer Marvin Pramme ein ernstzunehmender Konkurrent, der die Vorrunde ohne Niederlage souverän gemeistert hat.

Einschätzung des Underdogs: „Wir wollen unser ,Heimspiel‘ nutzen, um die ,Großen‘ in unserer Gruppe etwas zu ärgern“, erklärt Özgün Yenigün, Trainer des AKV Salzgitter. Er hat mit seiner Mannschaft sogar noch ein Abschlusstraining in der Amselstieghalle absolviert, um sich perfekt auf die Zwischenrunde vorzubereiten. „Wir sind alle heiß auf die Spiele, wollen uns so gut es geht präsentieren und vor allem Spaß haben“, so Yenigün. Auf die Frage, ob ein Punktgewinn gegen Topfavorit Bleckenstedt wie ein Sieg zu werten sei, antwortet Yenigün mit einem breiten Lächeln: „Das wäre nicht nur ein Sieg, das wäre wie der Gewinn der Stadtmeisterschaft!“

Patrick Boden und der TSV Beinum (in Rot) bekommen es nach dem TSV Hallendorf(in Blau) in der Vorrunde nun unter anderem mit Bezirksliga-Spitzenreiter Union Salzgitter zu tun. © regios24 | Günter Schacht

Gruppe B

Sa., ab 18 Uhr: Union Salzgitter (Bezirksliga), VfL Salder (Bezirksliga), Glück Auf Gebhardshagen (Nordharzliga), Borussia Salzgitter (1. Nordharzklasse), TSV Beinum (2. Nordharzklasse).

In Gruppe B ist Bezirksliga-Spitzenreiter Union Salzgitter, die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Dies werden unter anderem die beiden Nachbarn VfL Salder und Glück Auf Gebhardshagen versuchen. Vor allem die Knappen gelten als starke Hallenmannschaft mit einem lautstarken Support von den Rängen. Beim WhK Open Stadtpokal besiegten die Gebhardshagener in der Zwischenrunde sogar Germania Bleckenstedt und verpassten den Halbfinaleinzug nur knapp. In der diesjährigen Vorrunde gab es für Glück Auf vier Siegen in vier Spielen – die Form stimmt also.

Einschätzung des Underdogs:Oliver Werner trifft mit seinem TSV Beinum auf alte Bekannte, schließlich war er als Trainer auch schon beim SV Union Salzgitter aktiv. „Das wird sicherlich schön, den ein oder anderen wiederzusehen. Aber in erster Linie geht es darum, dass meine Jungs dieses Highlight in vollen Zügen genießen. Vor solch einer Kulisse macht es einfach Spaß zu spielen und den sollen sie auch haben.“ Gleichzeitig weiß der Coach auch, dass der TSV klarer Außenseiter ist: „Das wären wir als Mannschaft aus der 2. Nordharzklasse aber in jeder Gruppe automatisch gewesen.“

Der KSV Vahdet Salzgitter (in Weiß) und der TSV Üfingen (in Grün) bekommen es in Gruppe C mit dem starken Nordharzligisten TSV Hallendorf zu tun. © regios24 | Stefan Lohmann

Gruppe C

So., ab 14 Uhr: KSV Vahdet Salzgitter (Bezirksliga), TSV Üfingen (Bezirksliga), TSV Hallendorf (Nordharzliga), Victoria Heerte (1. Nordharzklasse), FC 45 Salzgitter (2. Nordharzklasse).

Wenn man von einer Hammergruppe in der Zwischenrunde sprechen möchte, dann von der Gruppe C. Mit dem KSV Vahdet Salzgitter und dem TSV Üfingen treffen zwei ausgewiesene Hallenspezialisten aus der Bezirksliga aufeinander. Im vergangenen Jahr gab es das Duell bereits im Halbfinale des WhK Open Stadtpokals, in dem sich der TSV nach Neunmeterschießen durchsetzen konnte, um dann im Finale Germania Bleckenstedt zu unterliegen. Und auch in dieser Hallensaison läuft es bei den Kanalkickern wieder rund. Beim Hallendorf-Cup holte das Team von Trainer Frank Leitermann Platz 2 und erreichte beim Hallenmasters in Goslar die Zwischenrunde, wo es gegen Bleckenstedt und Union Salzgitter zu zwei 2:2-Unentschieden reichte. Allerdings lauert mit dem TSV Hallendorf ein bärenstarker Nordharzligist hinter den beiden Topteams. Die junge Truppe von Trainer Gökcin Özgür gilt bei vielen Konkurrenten als Geheimfavorit. Ein Favoritensturz ist definitiv nicht auszuschließen.

Einschätzung des Underdogs: Für Pascal Casavecchia, Trainer des FC 45 Salzgitter, steht eines ganz klar im Vordergrund: „Wir wollen verletzungsfrei durch die Spiele kommen. Ansonsten wird es für uns natürlich sehr schwer gegen diese Konkurrenz. Allerdings haben wir im vergangenen Jahr auch gezeigt, dass wir in der Halle kicken können.“ Gleichzeitig ist der Coach der Lebenstedter froh, dass die Hallenstadtmeisterschaft ihr Comeback feiert. „Der Stadtpokal letztes Jahr war zwar ganz nett, aber mit den Wolfenbütteler und Peiner Teams einfach nicht das Gleiche.“

Für die SG Steinlah/Haverlah (in Schwarz-Weiß) ist die Zwischenrunde ein "Bonusturnier", bei dem sie gern das Zünglein an der Waage spielen würde. © regios24 | Günter Schacht

Gruppe D

So., ab 18 Uhr: SC Gitter (Bezirksliga), Fortuna Lebenstedt (Bezirksliga), TSV Salzgitter (Nordharzliga), SG Lesse/Burgdorf (2. Nordharzklasse), SG Steinlah/Haverlah (2. Nordharzklasse).

Mit den Bezirksligisten SC Gitter und Fortuna Lebenstedt gibt zwei klare Anwärter auf die beiden Endrundentickets in Gruppe D. Mit der SG Lesse/Burgdorf und der SG Steinlah/Haverlah versuchen gleich zwei von vier Teams aus der 2. Nordhartklasse für eine Überraschung zu sorgen.

Einschätzung der Underdogs: Das Erreichen der Zwischenrunde war das erklärte Ziel der SG Lesse/Burgdorf. Dass es als Gruppensieger geklappt hat, überraschte auch Trainer Jannik Kersten. „Die Jungs, die gern in der Halle spielen, sind auch richtig heiß auf die Stadtmeisterschaft“, so Kersten. Mit einer Mischung aus Jugend und Erfahrung kam die SG zu drei Siegen und einem Unentschieden in der Vorrundengruppe D. Vor allem Robert Brandt ließ mit sechs Toren aufhorchen. „In der Zwischenrunde wird es brutal schwer für uns, aber der Spielplan könnte uns in die Karten spielen“, so Kersten. Zum Auftakt geht es für sein Team gegen den TSV Salzgitter und die SG Steinlah/Haverlah. „Lass uns da mal mit zwei Siegen rausgehen und dann gegen Fortuna einen Punkt holen... Träumen darf ja erlaubt sein“, so Kersten, der am Sonntag urlaubsbedingt nicht in der Halle sein wird.

Für Julien Schulz und die SG Steinlah/Haverlah ist die Zwischenrunde ein reines „Bonusturnier“, das sie ohne Sieg erreicht haben. „Wir haben von den Absagen der SG Gustedt/Innerstetal und des SSV Sehlde profitiert und freuen uns jetzt einfach auf die Stimmung bei der Zwischenrunde“, so der Trainer. Er wolle sich mit seinem Team gut präsentieren und spricht von einer ausgeglichenen Gruppe: „Vielleicht können wir ja das Zünglein an der Waage spielen, wenn es für die Favoriten um die Endrundenplätze geht.“