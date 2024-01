Lebenstedt. Die Zweitliga-Kegler aus Lebenstedt gewinnen gegen den KV Blau-Weiß mit 57:21. Den Gästen aus Hessen fehlt schlicht das Tempo.

Nach enormen Startschwierigkeiten nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga zu Saisonbeginn sind die Schere-Kegler des TSV Salzgitter nun endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Gegen den KV Blau-Weiß Sontra gab es am Samstag den dritten 3:0-Heimsieg in Folge. Dabei erteilten Jörg Brandenburg und Co. sogar die 57:21-Höchststrafe an die Gäste aus Hessen. Das bedeutet, dass die Lebenstedter in der sogenannten Unterwertung ordentlich Boden gutmachen konnten.

Man musste heute mit ordentlich Dampf spielen. Das haben wir wesentlich besser hinbekommen als die Gegner. Bei denen haben mindestens drei bis fünf km/h pro Wurf gefehlt. Jörg Brandenburg - Sportwart des TSV Salzgitter

Bereits im ersten Block deutete sich an, dass sich die Gäste aus Sontra sehr schwer auf den Holzbahnen an der Neißestraße tun würden. Während Sportwart Jörg Brandenburg mit seinen 879 Holz mehr als zufrieden war und Kapitän Philipp Unger auf 814 Holz kam, mussten sich Markus Kachel (763) und Andreas Schad (773) deutlich geschlagen geben. „Man musste heute mit ordentlich Dampf spielen. Das haben wir wesentlich besser hinbekommen als die Gegner. Bei denen haben mindestens drei bis fünf km/h pro Wurf gefehlt“, analysierte Brandenburg bereits während des Spiels.

Der TSV Salzgitter springt nach dem dritten Heimsieg in Folge auf den vierten Tabellenplatz

Zu diesem Zeitpunkt schickten sich Detlef Karlstedt (860) und Dirk Henningsen (818) bereits an, den Heimsieg vorzeitig zu sichern. Dabei konnte sich Henningsen sogar einige Unsicherheiten leisten. „Dirk hatte sicherlich nicht seinen besten Tag, aber blieb trotzdem klar über den Zahlen der Konkurrenz“, so Brandenburg. Die Konkurrenz bestand in diesem Fall aus Florian Böhm (768) und Markus Langer (735), die wie schon ihre Kollegen das nötige Tempo vermissen ließen.

Andreas Twardowski (797) und Carsten Warnecke (813) machten den kompletten Triumph des TSV dann perfekt. Denn auch Moritz Gerlach (769) und Stephan Bodenstein (751) kamen nicht annähernd an die Vorgaben der Heimmannschaft heran, die die höchstmögliche Zahl an Punkten aus der Einzelwertung für sich verbuchte. Nachdem die Grün-Weißen lange am Tabellenende festgehangen hatten, gelang nun der Sprung auf Platz 4 der Tabelle. „Wir müssen noch nach Kassel und Wettenberg und erwarten zu Hause noch die Topteams aus Kamp-Lintfort und Langenfeld. Mal gucken wo die Reise noch hingeht“, so Brandenburg.

