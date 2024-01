Salzgitter-Bad. Der Volleyball-Regionalligist SG STV/MTV Salzgitter gewinnt sein erstes Spiel des Jahres gegen die VSG Ammerland mit 3:2.

Der Start ins neue Jahr ist geglückt, der erste Sieg eingefahren: Der Volleyball-Regionalligist SG STV/MTV Salzgitter setzte sich vor heimischer Kulisse in einer engen Partie gegen die VSG Ammerland mit 3:2 (25:20, 25:17, 20:25, 23:25, 15:10) durch und nahm damit Revanche für die knappe 2:3-Pleite zu Saisonbeginn.

Dabei sah es zu Spielbeginn alles andere als rosig aus: Schnell führten die Gäste mit 4:0, die Salzgitteraner verpennten den Start komplett, „wie so oft in dieser Saison“, merkte Trainerin Bianca Kerkmann an. Unter den Anfeuerungsrufen der heimischen Anhänger fand die SG mit der Zeit aber immer besser ins Spiel. „Es ist uns gelungen, den Abstand immer weiter zu verkürzen und anschließend auch in Führung zu gehen“, erklärte Kerkmann. Diese gab ihr Team nicht mehr aus der Hand und sicherte sich Satz 1.

Zwei Liberos – SG-Experiment gelingt

In Durchgang 2 spielten die Hausherren dann ziemlich dominant, führten zwischendurch mit 20:13. „Wir hatten einen vollen Kader, deshalb haben wir mal eine Neuerung gewagt. Wir haben mit zwei Liberos gespielt“, erläuterte die SG-Trainerin. Kevin Wieloch war für die Annahme zuständig, Marcel Schreiner für die Abwehr. „Es hat wirklich super funktioniert“, freute sich Kerkmann. So ging auch der zweite Satz an die Gastgeber.

Zum Ende des zweiten Durchgangs hatte sich aber bereits eine kleine Schwächephase angedeutet, die im Anschluss auch deutlich sichtbar wurde. „Wir waren nicht unbedingt schlechter als Ammerland, aber unsere Fehlerquote wurde höher und wir waren nicht mehr mit 100 Prozent dabei“, beschrieb Kerkmann. So kamen die Gäste tatsächlich noch zum Satzausgleich.

Salzgitter behält im Entscheidungssatz die Nerven

Im alles entscheidenden Durchgang war die SG STV/MTV dann aber wieder voll auf der Höhe. Durch eine starke Aufschlagserie setzte sie sich früh ab und ließ letztendlich auch nichts mehr anbrennen. „Wir haben einen Sieg eingefahren, das ist ein guter Start ins neue Jahr“, freute sich Kerkmann. „Unsere Annahme war heute sehr gut und ich war positiv überrascht, wie viele Punkte wir mit Angriffen durch die Mitte geholt haben.“ Jannik Feustel wusste als Zuspieler besonders zu gefallen und wurde am Ende auch als MVP ausgezeichnet.

SG STV/MTV: Tobias Feustel, Jannik Feustel, Torge Hauberg, Hendrik Duda, Tobias Schneider, Marcel Schreiner, Yannik Lindenberg, Kevin Wieloch, Marcel Ludwigh, Andreas Veretelnikov, Matti Baltzer.