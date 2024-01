Salzgitter. Vier Wochen nach der 3:6-Niederlage empfängt Salzgitter den EC zum Wiedersehen in der heimischen Eissporthalle am Salzgittersee.

Mit einem 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen im Nachbarschaftsduell gegen die Harzer Falken verabschiedeten sich die Eishockey-Spieler der Salzgitter Icefighters in die kurze Winterpause der Regionalliga Nord. Nur drei Wochen später geht‘s für die Salzgitteraner bereits weiter. Zu Gast in der Eissporthalle am Salzgittersee ist am Sonntag ab 18.30 Uhr der Adendorfer EC, der aktuell vom dritten Tabellenplatz grüßt.