Salzgitter-Lebenstedt. Die Zweitliga-Kegler des TSV Salzgitter empfangen am Samstag den KV Blau-Weiß Sontra, der auswärts erst einen Punkt holen konnte.

Sie wollen da weitermachen, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört haben: Die Zweitliga-Kegler des TSV Salzgitter peilen in ihrem ersten Heimspiel in 2024 den nächsten Sieg an. Am Samstag (ab 13 Uhr) ist der KV Blau-Weiß Sontra zu Gast.