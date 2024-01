Salzgitter-Bad. Zum Rückrundenauftakt der Volleyball-Regionalliga empfängt die SG STV/MTV Salzgitter am Samstagabend die VSG Ammerland.

Die Pause war nicht gerade lang für den Volleyball-Regionalligisten SG STV/MTV Salzgitter. Nur drei Wochen nach dem Hinrundenabschluss steigt am Samstag das erste Spiel des neuen Jahres für den Tabellensiebten. Ab 18 Uhr ist die VSG Ammerland zu Gast in der Sporthalle des Gymnasiums in Salzgitter-Bad.