Salzgitter-Bad. Der Fußball-Bezirksligist SV Union Salzgitter überwintert nach einer starken Siegesserie mit einem großen Polster auf dem ersten Platz.

„Die Saison läuft für mein Team einfach megastark“, mit diesen Worten begann Lars Freytag, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Union Salzgitter, sein Halbjahresfazit. Sein Team sorgt bisher für Furore in der Liga, marschiert von Sieg zu Sieg und grüßt mit elf Zählern Abstand zum ersten Verfolger vom Platz an der Sonne. Direkt abzusehen war dies nicht unbedingt. Denn in der ersten Runde des Bezirkspokals setzte es direkt eine 0:3-Niederlage beim MTV Schandelah-Gardessen. „Wir haben dort die Akteure eingesetzt, die sich nicht vollauf an allen Trainingseinheiten beteiligen konnten“, blickt Freytag zurück. So gab es direkt das verdiente Pokalaus.