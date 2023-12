Salzgitter. Der Fußball-Bezirksligist kommt in die Endrunde, scheitert dort aber. Der TSV Hallendorf und der SV Borussia Salzgitter gewinnen eigene Turniere.

Die Winterpause der hiesigen Fußballvereine unter freiem Himmel ist aufgrund der schlechten Witterung und der daraus resultierenden Generalabsage bereits seit Längerem eingeläutet. Zeit, die Füße hochzulegen, haben viele Kicker dennoch nicht, denn: Die Turniersaison unter dem Hallendach wirft ihre Schatten voraus. So lud Nordharzklassist SV Borussia Salzgitter zur 5. Auflage seines Borussen Cups ein – und holte diesen sogar selbst. Auch Bezirksliga-Wintermeister SV Union Salzgitter schaffte es beim RWS Cup von Rot-Weiß Schwicheldt in die Endrunde. Für Landesligist FC Germania Bleckenstedt war beim Hallendorf Cup im Halbfinale Endstation.

RWS Cup

Gleich über zwei Tage erstreckte sich das erstmals ausgetragene Hallenturnier des Peiner Bezirksligisten TSV Rot-Weiß Schwicheldt. Der SV Union qualifizierte sich mit zehn Punkten für die Endrunde am Folgetag. Fürs Halbfinale reichte es mit nur drei Zählern aus drei Begegnungen dort aber nicht.

Hallendorf Cup

In Gruppe A wurde Germania Bleckenstedt seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit einer makellosen Bilanz Rang 1. Zweiter wurde Ausrichter und Nordharzligist TSV Hallendorf, der beim eigenen Turnier zwei Mannschaften (Team Blau und Team Gelb) stellte. Auch Bezirksligist TSV Üfingen erreichte das Semifinale. Dort warf er etwas überraschend die Bleckenstedter raus (3:1). Der Pott blieb letztlich aber im „eigenen Hause“, weil Hallendorf Gelb im Endspiel die Üfinger mit 3:2 schlug. „Das Turnier war top, es hat Spaß gemacht. Es waren tolle Mannschaften dabei. Vor der anstehenden Stadtmeisterschaft war das eine super Sache“, befand Hallendorfs Coach Gökcin Özgür.

Borussia Cup

Zehn Mannschaften waren aufgeteilt in zwei Gruppen bei der 5. Auflage am Start. Die Gastgeber gingen mit insgesamt drei eigenen Mannschaften an den Start – die erste Herren mit zwei Teams, die Zweitvertretung aus der 1. Nordharzklasse Staffel 2 mit einem. Außerdem gehörten die Lokalmatadoren SV Fortuna Lebenstedt II (1. Nordharzklasse 2), FC 45 Salzgitter (2. Nordharzklasse 1), der TSV Fortuna Salzgitter (3. Nordharzklasse 2) dem Teilnehmerfeld an. Die jeweils besten Erst- und Zweitplatzierten kamen ins Halbfinale. Im Finale machte die „Erste“ der Gastgeber aus Gruppe A das Rennen. Sie besiegte den Peiner Kreisligisten SV Viktoria Woltwiesche mit 1:0.