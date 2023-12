Salzgitter. Kreissportbund und Stadt laden erneut Vertreter aus der Sportlandschaft Salzgitters zum Diskussionsabend ein.

Bereits seit mehr als 40 Jahren veranstaltet der Kreissportbund Salzgitter (KSB) gemeinsam mit der Stadt Salzgitter das traditionelle Sportgespräch. In diesem Zusammenkommen werden aktuelle Projekte, Herausforderungen und Wünsche ausgetauscht und diskutiert. Eröffnet wurde der Abend von Clemens Löcke, dem Vorsitzenden des KSB, im ehemaligen TSV-Heim, der heutigen Klima- und Genusswerkstatt Salzgitter. Als Ehrengast nahm Oberbürgermeister Frank Klingebiel teil. Er ging in seinem Eingangs-Statement auf das große Engagement der fast 40 anwesenden Sportlerinnen und Sportler ein, die durch ihr Ehrenamt den Sport in Salzgitter an vielen Stellen aufrecht erhalten. Der Ehrenvorsitzende des TSV Salzgitter, Wolfgang Kasten, berichtete über die Entwicklung des TSV.