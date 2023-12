Salzgitter. Trotz des 16-Punkte-Rückstands auf Primus SV Union Salzgitter zur Winterpause geben sich die Lebenstedter noch nicht geschlagen.

Mit dem klaren Ziel Aufstieg in die Landesliga starteten die Fußballer des KSV Vahdet Salzgitter in diese Bezirksliga-Spielzeit. Zur Winterpause beträgt der Rückstand auf Herbstmeister SV Union Salzgitter zwar satte 16 Punkte, doch beim Tabellensechsten wird das erklärte Saisonziel längst noch nicht ad acta gelegt. Stattdessen will der KSV mit Beginn der zweiten Saisonhälfte Anfang März 2024 eine Aufholjagd hinlegen.