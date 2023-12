Oker. Die Favoriten werden ihren Rollen in den Gruppenspielen gerecht. Nur ein SZ-Team fährt zur Finalrunde.

Die Bezirksvertreter gaben bei der Staffelmeisterschaft im Hallenfußball der C-Junioren des NFV-Kreises Nordharz in der Helmut-Sander-Halle in Oker klar den Ton an. Die Teams des SCU SalzGitter und BV Germania Wolfenbüttel schossen sich den Weg in die Finalrunde mit jeweils 23 Toren in ihren Partien eindrucksvoll frei. Der Landesligist MTV Wolfenbüttel dagegen brillierte durch eine starke Abwehrleistung und kassierte kein Gegentor.

SCU schüttelt sich nach frühem Rückstand und gewinnt dann alle Partien

In der Gruppe 1 fiel die Vorentscheidung schon in der ersten Partie zwischen JSG Goslar und SCU SalzGitter. Die Kaiserstädter überraschten den Spitzenreiter der Bezirksliga zwar mit einem schnellen 1:0-Führungstor. Malik Arpaci gelang der Ausgleich, Efekan Baloglu erzielte mit einer Einzelleistung den 2:1-Siegtreffer für die Salzgitteraner. In den Partien danach feierte der SCU klare Siege gegen RW Rhüden (7:0), TuS Clausthal-Zellerfeld (5:1), JSG Langelsheim (3:0), JSG Oker/Harlingerode (6:0). Die zweite Fahrkarte zur Endrunde um die Nordharzmeisterschaft sicherte sich die JSG Goslar mit 12 Punkten.

Drei Mannschaften aus Salzgitter gehen in der Gruppe 2 leer aus

Landesligist BV Germania Wolfenbüttel benötigte in der Gruppe 2 eine Partie Anlaufzeit. Gegen den starken Nordharzligisten JSG Langelsheim II gab es zunächst nur ein torloses Remis. Langelsheims starker Torhüter Jonas Miehe hielt seinen Kasten auch im weiteren Turnierverlauf sauber. JSG Innerstetal, SG Bruchmachtersen/TSV Salzgitter, TSV Sickte und Fortuna Lebenstedt konnten das Niveau der beiden Gruppenersten nicht erreichen. BV Germania Wolfenbüttel und JSG Langelsheim II kamen sicher in die nächste Runde.

In der Gruppe 3 haben zwei Wolfenbütteler Teams das Sagen

Die beiden Bezirksformationen MTV Wolfenbüttel und BV Germania Wolfenbüttel II drückten der Spielrunde in der Gruppe 3 den Stempel auf. Der MTV Wolfenbüttel zeigte eine dominante Abwehrleistung in allen Partien. MTV-Torhüter Vito Evola war ein sicherer Rückhalt hinter seinen Abwehrleuten. Der Bezirksliga-Absteiger JSG Schladen/Gielde, JSG Oker/Harlingerode II, JSG Wolfenbüttel und JSG Bruchmachtersen/TSV Salzgitter II konnten die Favoriten nicht aufhalten.

Finalrunde der C-Junioren steigt am 21. Januar im Gymnasium Fredenberg

Die Endrunde um den Nordharzmeistertitel bestreiten SCU SalzGitter, JSG Goslar, BV Germania Wolfenbüttel, JSG Langelsheim II, MTV Wolfenbüttel und BV Germania Wolfenbüttel II am Sonntag, 21. Januar, von 9 Uhr an der Sporthalle des Gymnasiums Fredenberg in Lebenstedt. Der Sieger vertritt die Farben des Kreises Nordharz dann bei der Bezirksmeisterschaft am 27. Januar in der Sporthalle Amselstieg in Lebenstedt.