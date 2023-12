Lebenstedt. Das Quartett gibt Akrobatikunterricht beim Verein „Sophia“ in Lebenstedt und beteiligt sich am Spendenevent von „Wir helfen Kindern“.

Premiere bei den „AdventSZläufern“: Erstmals nehmen in diesem Jahr vier Läufer aus Afrika am Spendenevent des Salzgitteraner Vereins „Wir helfen Kindern“ teil. Hussein Sadick, Omary Athuman, Abdu Ramadhani und Kassimu Abdillah sind Akrobaten aus Tansania und geben derzeit Unterricht beim gemeinnützigen Bildungsträger „Sophia“ aus Lebenstedt. Dessen Geschäftsführer Michael Rolke sponsert das Quartett.

Die Idee der ,AdventSZläufer‘ ist einfach nur toll, weil sie sowohl den Wettkampfgedanken als auch das Herz anspricht. Außerdem passt sie perfekt in die vorweihnachtliche Zeit. Michael Rolke

„Der Verein ,Wir helfen Kindern‘ hat uns in den vergangenen Jahren schon oft unterstützt. Ich bin mit dem Vorsitzenden Volker Machura gut befreundet und freue mich, dass ich mit meinem Sponsoring nun auch mal eine seiner Aktionen unterstützen kann“, erklärt Michael Rolke und ergänzt: „Die Idee der ,AdventSZläufer‘ ist einfach nur toll, weil sie sowohl den Wettkampfgedanken als auch das Herz anspricht. Außerdem passt sie perfekt in die vorweihnachtliche Zeit.“

Dass seine Jungs aus Tansania keine Ausdauersportler sind, weiß Rolke ganz genau: „Die Vier sind gleich am 1. Dezember einmal gemeinsam um den See gelaufen und haben jede Menge Spaß dabei gehabt. Sie haben die ,AdventSZläufer‘ damit eröffnet. Viel mehr als die 5,4 Kilometer pro Mann werden aber bestimmt nicht zusammenkommen.“ Dies sei aber auch gar nicht wichtig. Es gehe eher um die Symbolik: „Ich werde die Jungs mit einem Pauschalbetrag sponsern, und somit leisten wir gemeinsam unseren Beitrag für diese tolle Aktion.“

Mit Spaß bei der Sache (von links): Abdu Ramadhani, Kassimu Abdillah und Omary Athuman (Hussein Sadick ist verdeckt) drehen für den guten Zweck gemeinsam eine Runde um den Salzgittersee. © oh | Privat

Symbolcharakter haben auch die gelben T-Shirts, die Hussein Sadick, Omary Athuman, Abdu Ramadhani und Kassimu Abdillah bei ihrer See-Runde über den dicken Winterjacken gezogen hatten. „Heimat Salzgitter“ ist darauf in großen Buchstaben zu lesen. Dies ist nämlich das Motto der Zirkus- und Musicalschule, die sich Rolke und sein Team von „Sophia“ als nächstes Projekt auf die Fahnen geschrieben haben. Es ist die logische Fortführung der Akrobatiktrainings, die aktuell zweimal in der Woche in den Sporthallen der Realschulen „Gottfried Linke“ und „Emil Langen“ in Lebenstedt angeboten werden.

Quartett aus Tansania zeigt mit Teilnahme an „AdventSZläufern“ Verbundenheit zu Salzgitter

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Künste Brücken schlagen können, und das beweisen wir mit unseren Angeboten“, betont Rolke. Diese Angebote, die aus turnerischen Elementen, aber auch aus sehr viel Musik und Lebensfreude bestehen, richten sich vornehmlich an geflüchtete Jugendliche. „Unsere Coaches, die über ein Partnerprojekt aus Daressalam meist für ein Jahr zu uns nach Salzgitter kommen, vermitteln ihre Kultur. Damit treffen sie auf die vielen Kulturen, die sich hier in Salzgitter treffen. Daraus entsteht etwas Besonderes. Selbst die Eltern lassen sich von der Stimmung bei den Trainings oft mitreißen. Wir verbinden bei uns das Schönste aus aller Welt“, sagt Rolke.

Dass das Quartett aus Tansania neben seinem Job bei „Sophia“ auch noch Gutes für Kinder aus der Stadt bei den „AdventSZläufern“ tut, zeigt die Verbundenheit von Hussein Sadick, Omary Athuman, Abdu Ramadhani und Kassimu Abdillah zu Salzgitter. Und wer weiß, vielleicht kann man die vier Akrobaten am Samstag, 16. Dezember, ab 12 Uhr auch noch mal mit ihren gelben T-Shirts am Salzgittersee laufen sehen. Dann treffen sich nämlich alle „AdventSZläufer“ am Café del Lago, um eine gemeinsame Runde zu laufen.