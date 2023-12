Salzgitter-Bad. Die STV/MTV-Volleyballer empfangen am Samstag die Vallstedt Vechelde Vikings zum letzten Regionalliga-Heimspiel des Jahres 2023.

Das letzte Heimspiel des Jahres ist für die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter noch mal ein besonderes. „Da erwartet uns ein riesengroßes Derby“, sagt Trainerin Bianca Kerkmann – und auch die Vorfreude auf das Duell mit den Vallstedt Vechelde Vikings am Samstag (18 Uhr) in der Sporthalle des Gymnasiums in Salzgitter-Bad ist riesengroß. „Wir müssen wie zuletzt den Siegeswillen an den Tag legen, was die Vikings aber auch machen werden. Daher erwarte ich ein hochklassiges Spiel“, erklärt die Salzgitteraner Trainerin.